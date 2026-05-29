Suzan en Freek brengen documentaire 'We Vieren Het Leven' uit

Suzan en Freek brengen een nieuwe documentaire uit, genaamd 'Suzan & Freek: We Vieren Het Leven'. De documentaire laat het duo van dichtbij zien en volgt hen tijdens de aanloop naar hun grootste concertreeks ooit. De makers omschrijven de documentaire als 'een ode aan muziek, liefde, vriendschap en de kracht van samenkomen'.

Precies een jaar geleden ging er een schokgolf door Nederland toen Suzan (34) en Freek Rikkerink (33) bekendmaakten dat Freek ongeneeslijk ziek is. Al snel liet het duo weten niet bij de pakken neer te gaan zitten en het leven juist te willen vieren.

Om die reden brengen ze een nieuwe documentaire uit, toepasselijk getiteld 'Suzan & Freek: We Vieren Het Leven'. Het afgelopen jaar was op zijn zachtst gezegd roerig voor Suzan en Freek. Eerst kwam het nieuws naar buiten dat Freek ongeneeslijk ziek is, later verwelkomden ze zoon Sef. Tussendoor vonden ze langzaam hun weg en vertelden ze tijdens een persoonlijk gesprek aan tafel bewust voor positiviteit te kiezen.

Om die reden kondigden ze tien grote shows in het GelreDome aan, die binnen no time waren uitverkocht. De aanloop naar die concertreeks is vastgelegd in 'Tijdens een intense maand vol spanning, repetities en persoonlijke momenten zijn Suzan & Freek van dichtbij gevolgd', laten de makers weten.

'Terwijl de druk richting hun grootste concertreeks ooit toeneemt, staan ze samen stil bij wat echt belangrijk is: samen zijn, dromen najagen en het leven vieren. ' Volgens de makers laat de documentaire ook de persoonlijke kant van het duo zien. 'Van stille momenten backstage tot de emotionele impact van een jaar waarin alles veranderde. ' De makers omschrijven de documentaire bovendien als 'een ode aan muziek, liefde, vriendschap en de kracht van samenkomen'.

Vanaf 13 juni is de documentaire beschikbaar. Niet alleen Suzan en Freek halen kracht uit hun optredens, ook hun fans putten hoop uit de muziek van het duo.





