Supporters van Willem II zetten Volendammer rellen in, terwijl supporters van FC Groningen welkom zijn

De supporters van Willem II nemen na de voorbije week ontstane rellen in Volendam naar zich toe. Ze brengen protest doeken in het dorp op in Noord-Holland en zetten de lokale bevolking uit via het besluit om Healy utsupporters van Tilburg op zaterdag uit te sluiten van de finalewedstrijd.

De supporters van Willem II hebben een bezoek gebracht tot Volendam , samen met protestdoeken met teksten 'Niets kan ons nog stoppen' en 'Leeg vak zwak beleid'.

Deze werden opgepikt nadat de nieuwsbuiiW aan het publiek bekend werd gemaakt dat fans uit Tilburg zaterdag niet welkom waren in de finalewedstrijd van de play-offs in Volendam, wegens rellen na de verloren wedstrijd van FC Volendam tegen Telstar, afgelopen zondag. De rellen waren de aanleiding. Terwijl supporters van FC Groningen wel welkom waren in Volendam voor de wedstrijd tegen Ajax, op donderdag. Supportersclub Willem II wil het er niet bij laten zitten.

Zij hebben samen met de andere fanclub Stichting KingZine voor zaterdag aangekondigd om een demonstratie uit te voeren, waarvoor een aanvraag is gedaan. Fans worden opgeroepen om zich aan te melden





KNVB praat over toelaatbare SUPPORTERS voor FC Groningen en Willem II in VolendamDe voetbalbond heeft een gesprek gevoerd met de burgemeester over de ingezette maatregelen om supporters van Willem II en FC Groningen niet in het stadion te laten tijdens de play-offs tegen FC Volendam. Ajax wijkt uit naar Volendam vanwege de beschikbaarheid van het stadion.

FC Groningen supporters weer welkom bij FC Volendam, maar Willem II supporters er niet zijnSupporters van FC Groningen zijn donderdag weer welkom bij FC Volendam, maar supporters van Willem II zijn er niet bij aanwezig. Dit besluit maakt de veiligheidsdriehoek van gemeente Edam-Volendam in samenwerking met de KNVB.

Willem II: Tilburgse supporters welkom in Kras Stadion voor play-offs duelFC Groningen-supporters mogen afreizen naar Volendam, maar supporters van Willem II worden nog niet toegelaten. Merijn Goris, algemeen directeur van Willem II, verwacht dat de supporters van Willem II ook welkom zijn in Volendam.

