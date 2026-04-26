Supermarktprijzen: Is de haast naar de winkel terecht?

Geruchten over tijdelijke prijsverlagingen in supermarkten in afwachting van prijspeilingen door de Consumentenbond doen de ronde op sociale media. Experts nuanceren dit beeld en adviseren consumenten om te wachten met grote boodschappen tot augustus of januari.

De sociale media gonzen van berichten dat consumenten nu massaal hun boodschappen moeten doen, omdat supermarkten naar verluidt tijdelijk hun prijzen verlagen in afwachting van prijspeilingen door de Consumentenbond .

De gedachte is dat supermarkten anticiperen op deze peilingen door kortingen te geven, maar experts nuanceren dit beeld. Supermarktexpert Paul Moers adviseert juist om te wachten met grote boodschappen tot augustus of januari, wanneer de financiële buffers van consumenten doorgaans leeg zijn na vakanties en feestdagen. In die periodes zijn supermarkten eerder geneigd om aantrekkelijke aanbiedingen te doen om klanten te lokken.

Hoewel er een kern van waarheid zit in de prijsgekte op sociale media, betreft dit voornamelijk de prijzen bij specifieke supermarkten zoals Lidl, Aldi, Dirk en Nettorama, die al bekend staan om hun lage prijzen. Deze supermarkten hanteren lage prijzen als een strategisch voordeel, en het is niet zo dat ze nu plotseling extra kortingen geven. De Consumentenbond ontkent dat er op dit moment een specifieke prijspeiling gaande is die supermarkten zou aanzetten tot prijsverlagingen.

Prijspeilingen worden continu uitgevoerd en zijn strikt vertrouwelijk om te voorkomen dat supermarkten hun prijzen kunstmatig verlagen voorafgaand aan de peilingen. Alleen permanente prijsverlagingen die in de reguliere prijzen worden verwerkt, worden meegenomen in de analyses. Bovendien varieert de focus van de prijspeilingen; de ene keer worden biologische producten onderzocht, de andere keer A-merken, budgetmerken of groenten en fruit. De Consumentenbond is niet de enige partij die prijsvergelijkingen uitvoert, wat de complexiteit verder vergroot.

Een belangrijke factor die bijdraagt aan de lage prijzen bij supermarkten als Lidl is de afschaffing van stapelkortingen. Lidl heeft ervoor gekozen om standaard lage prijzen te hanteren in plaats van kortingen te geven bij de aankoop van meerdere producten. Dit beleid is ook terug te zien in andere landen, zoals Duitsland, waar Lidl al jarenlang 'normale' prijzen hanteert. Peter de Roos, CEO van Lidl Nederland, legde eerder uit dat stapelkortingen vaak een vals gevoel van voordeel creëren.

Dirk stopte in 2022 al met bulkaanbiedingen, wat de trend van het afschaffen van kortingsacties bevestigt. De bewering dat supermarkten nu hun prijzen verlagen in afwachting van prijspeilingen is dus onjuist. Volgens Paul Moers houden supermarkten vooral elkaar in de gaten en passen ze hun prijzen aan op basis van de concurrentie. De focus ligt dus niet op het anticiperen op de Consumentenbond, maar op het reageren op de prijzen van andere supermarkten.

De supermarkten Lidl en Aldi zijn om een reactie gevraagd over hun prijsbepaling en hoe zij omgaan met prijsvergelijkingen. Aldi reageerde met de toelichting dat zij onderdeel zijn van de ALDI Nord Group en een gezamenlijk inkoopbeleid hanteren voor acht Europese landen. Deze efficiëntie, in combinatie met een beperkt assortiment en focus op kwaliteit, stelt hen in staat om continu lage prijzen te bieden.

Aldi benadrukt dat zij zich dagelijks inzetten om klanten te verrassen met een lage kassabon en blij zijn wanneer hun voordelige prijsbeleid wordt erkend in prijsvergelijkingen. De dynamiek van de supermarktsector laat zien dat prijsstrategieën complex zijn en niet louter gebaseerd op reacties op prijspeilingen. Het is een voortdurende strijd om de laagste prijzen te bieden en klanten te trekken, waarbij supermarkten verschillende tactieken gebruiken.

De afschaffing van stapelkortingen en bulkaanbiedingen door Lidl en Dirk is een voorbeeld van een verschuiving naar een meer transparante prijsstrategie, waarbij standaard lage prijzen centraal staan. Dit beleid is niet alleen voordelig voor de klant, maar ook efficiënter voor de supermarkten, omdat het de administratieve lasten vermindert en de prijzen eenvoudiger te vergelijken maakt. De reactie van Aldi onderstreept het belang van schaalvoordelen en efficiëntie in de inkoop om lage prijzen te kunnen garanderen.

Het gezamenlijke inkoopbeleid binnen de ALDI Nord Group stelt hen in staat om betere prijzen te bedingen bij leveranciers en deze voordelen door te geven aan de consument. De Consumentenbond speelt een belangrijke rol in het transparant maken van de prijzen in de supermarktsector, maar hun prijspeilingen zijn slechts een momentopname en hebben niet direct invloed op de dagelijkse prijsstrategieën van de supermarkten.

Uiteindelijk is het aan de consument om de prijzen te vergelijken en te kiezen voor de supermarkt die het beste past bij zijn of haar behoeften en budget. De berichten op sociale media over tijdelijke prijsverlagingen in afwachting van de Consumentenbond zijn dus grotendeels gebaseerd op misverstanden en speculaties





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Supermarkt Prijzen Consumentenbond Aanbiedingen Lidl Aldi Prijspeiling

United States Latest News, United States Headlines

