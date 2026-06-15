Supermarktprijzen dreigen met 10 procent te stijgen door overheidsmaatregelen

Het CBL waarschuwt dat boodschappen volgend jaar tot tien procent duurder worden als gevolg van overheidsmaatregelen zoals de suikertaks en energieheffingen. De branchevereniging roept het kabinet op om de plannen niet uit te voeren.

De supermarktprijzen staan onder druk. Volgend jaar dreigen boodschappen tot wel tien procent duurder te worden, zo waarschuwde supermarktkoepel CBL vorige week in een brandbrief aan het kabinet.

De branchevereniging wijt de prijsstijgingen deels aan overheidsmaatregelen zoals de suikertaks, vrachtwagenheffing, energieheffingen, verhoging van het minimumloon en minimumjeugdloon, en diverse nationale toevoegingen bovenop de Europese wetgeving. Volgens het CBL zijn deze maatregelen kostenverhogend zonder dat de klant er in de winkel iets voor terugziet. De organisatie roept daarom met klem op om de voorgenomen beleidsmaatregelen de komende tijd niet uit te voeren. Naast de overheidsmaatregelen spelen ook wereldwijde ontwikkelingen en de oorlog in het Midden-Oosten een rol.

De combinatie van deze factoren zorgt ervoor dat boodschappen duurder worden. Afhankelijk van het product kan de prijsverhoging vier tot twaalf maanden duren, aldus het CBL. Voor consumenten betekent dit dat zij hun uitgavenpatroon moeten aanpassen. Veel mensen kiezen vaker voor aanbiedingen, huismerken of discountsupermarkten.

Ook zien we dat er meer bewust wordt ingekocht en dat er minder voedsel wordt verspild. De vraag is of de overheid gehoor geeft aan de oproep van het CBL. Enerzijds zijn de maatregelen bedoeld om gezondheid en milieu te bevorderen, anderzijds raken ze de portemonnee van de burger. Het debat over de balans tussen duurzaamheid en betaalbaarheid zal de komende maanden verder worden gevoerd.

Voor nu blijft het afwachten of de prijzen daadwerkelijk zo sterk stijgen als voorspeld, en of er nog tijdig kan worden bijgestuurd. Duidelijk is dat de supermarkten en hun klanten de gevolgen van deze beleidskeuzes direct in de winkel zullen merken





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Supermarktprijzen Prijsstijging CBL Overheidsmaatregelen Boodschappen

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