Supermarkt in Exloo heropent als dorpswinkel met streekproducten en dagelijkse boodschappen

In januari leek het doek definitief gevallen voor de supermarkt in Exloo . De SPAR sloot de deuren, inwoners zagen een voorziening uit het dorp verdwijnen en de zorgen over de leefbaarheid groeiden.

Maar nog geen vijf maanden later klinkt er weer muziek in de dorpsstraat. Dorpsbewoners lopen nieuwsgierig naar binnen en achter de toonbank staan twee bekende gezichten: Marlous Reinders (43) en Thale Hulshof (40). De eigenaren van de Landwinkel in Exloo hebben de stap gewaagd om de leegstaande supermarkt een nieuw leven in te blazen. Niet als grote keten, maar als dorpswinkel met een mix van streekproducten en dagelijkse boodschappen.

Van boerenmelk tot toiletpapier en van verse kaas tot schoonmaakmiddelen. Voor Exloo betekent de heropening meer dan alleen een plek om boodschappen te doen. Zeker voor ouderen en inwoners zonder auto is een supermarkt in het dorp van grote waarde. Jacob Rijnberg van de dorpsraad zag de sluiting eerder dit jaar nog met lede ogen aan.

Nu overheerst vooral opluchting. Dit is hartstikke mooi voor het dorp, zegt hij. We moeten als dorp de winkel wel in de benen houden. Volgens hem draait een buurtsuper om meer dan alleen handel.

Het is ook socialiteit. Mensen ontmoeten elkaar hier en komen soms ook voor een gezellig praatje. Voor Hulshof en Reinders voelt de nieuwe start als een sprong in het diepe. Jarenlang runden zij samen de landwinkel in Exloo, maar een complete supermarkt brengt nieuwe uitdagingen met zich mee.

Als je kijkt hoeveel buurtsupers de laatste jaren verdwenen zijn, dan weet je hoe lastig het is. Kleine winkels hebben vaak niet meer het inkoopvoordeel van grote ketens. Maar juist door deze combinatie van supermarkt en streekproducten zien wij de toekomst zonnig tegemoet. De winkel moet volgens hen vooral draaien op beleving en persoonlijk contact.

Terwijl een medewerker een stuk kaas snijdt, vertelt Reinders enthousiast over het concept. Hier staat de boerenmelk gewoon naast de A-merken. Mensen kunnen zelf kiezen. En verse kaas die voor je neus wordt afgesneden, dat maakt het persoonlijk.

De reacties uit het dorp geven vertrouwen. Nog voordat de deuren officieel open gingen, stonden inwoners al nieuwsgierig voor de ingang. Mensen vroegen steeds: zijn jullie al open? Vooral ouderen vinden het fijn dat ze weer gewoon in hun eigen dorp boodschappen kunnen doen





