Sunderland's bid for Geertruida fails, as interest from European clubs grows

The attempted takeover of Sunderland for Lutsharel Geertruida by 23 million euros has failed, as reported by the German branch. However, the Dutch defender also receives interest from several clubs in European countries. Sky Sports reports that clubs from the Premier League, Serie A and La Liga are interested in the Oranje-international. Meanwhile, Sunderland is still in the race to definitively take over Geertruida from RB Leipzig. The English club is trying to negotiate a lower transfer fee than 23 million euros, but no definitive decision has been made yet. Leipzig wants to sell Geertruida this summer. The 25-year-old defender made the move from Feyenoord to RB Leipzig in the summer of 2024 for 20 million euros. Last season, he was loaned to Sunderland. In total, he played 28 matches in the Premier League. Geertruida received good news at the last minute: coach Ronald Koeman called him up for the Oranje selection, after Jurriën Timber fell with an injury, after the Arsenal defender was not considered fit enough by the medical staff of Oranje.

De koopopdracht van Sunderland om Lutsharel Geertruida voor 23 miljoen euro over te nemen, is mislukt, meldt de Duitse tak van. De Nederlandse verdediger geniet echter ook van interesse van verschillende clubs uit Europese landen.

Sky Sports meldt dat clubs uit de Premier League, Serie A en La Liga belangstelling hebben voor de Oranje-international. Tegelijkertijd blijft Sunderland ook nog in de race om Geertruida definitief over te nemen van RB Leipzig. De Engelse club probeert een afkoopsom van minder dan 23 miljoen euro af te dingen, maar er is nog geen definitieve beslissing genomen. Leipzig wil Geertruida deze zomer graag verkopen.

De 25-jarige verdediger maakte in de zomer van 2024 voor twintig miljoen euro de overstap van Feyenoord naar de Duitse club. Afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan Sunderland. In totaal speelde hij 28 wedstrijden in de Premier League. Geertruida kreeg op het laatste moment goed nieuws: bondscoach Ronald Koeman haalde hem alsnog bij de selectie van Oranje, nadat Jurriën Timber afviel met een blessure, nadat de Arsenal-verdediger niet fit genoeg werd geacht door de medische staf van Oranje





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