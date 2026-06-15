Summerville viert WK-debuut met goal en bedankt Van Nistelrooij

Crysencio Summerville maakte een indrukwekkend WK-debuut met een doelpunt tegen Japan, maar de late gelijkmaker zorgde voor gemengde gevoelens. Hij sprintte na zijn treffer naar assistent-trainer Ruud van Nistelrooij als dank voor diens adviezen. De aanvaller blijft positief over de kansen van Oranje.

Crysencio Summerville beleefde een onvergetelijk WK-debuut met een prachtig doelpunt tegen Japan , maar de late gelijkmaker van de tegenstander zorgde voor gemengde gevoelens bij de Oranje-international.

De rechtsbuiten van West Ham United opende de score met een fraaie treffer, waarna hij direct naar assistent-trainer Ruud van Nistelrooij sprintte. Die actie was niet toevallig, want Van Nistelrooij had hem specifieke tips gegeven voor situaties zoals deze. Summerville vertelde dat hij een belofte had gedaan: als hij zou scoren, zou hij de voormalig topspits bedanken. Het was een moment van pure vreugde, maar de vreugde werd getemperd door de gelijkmaker in de slotfase.

'Ik sta hier met gemengde gevoelens, want ik had liever de drie punten gepakt,' zei Summerville na afloop. 'Toch is er niks mooier dan scoren op je WK-debuut, maar het resultaat is uiteindelijk het belangrijkste. ' De wedstrijd eindigde in 2-2, wat voor Oranje een domper was na een sterke eerste helft. Summerville, die bij zijn club West Ham United voornamelijk als linksbuiten speelt, fungeerde in het Nederlands elftal als rechtsbuiten.

Die rol vervulde hij met verve en hij gaf aan dat de positie hem niet uitmaakt.

'Ik kan aan beide kanten uit de voeten, zoals je ziet. Het is fijn dat ik de vrijheid krijg om mijn spel te spelen,' aldus de aanvaller. De samenwerking met Ruud van Nistelrooij speelt daarbij een grote rol. De assistent-trainer, zelf een legendarische spits, heeft Summerville geholpen met zijn loopacties en afwerking.

'We werken heel intensief samen. Hij gaf me advies en ik had hem beloofd dat als ik zou scoren, ik naar hem toe zou komen. Hij is een topspits waar ik veel van kan leren,' legde Summerville uit. Die band zorgt voor extra motivatie en vertrouwen, wat zichtbaar was in de wedstrijd.

Ondanks de teleurstelling over het gelijkspel blijft Summerville optimistisch over de kansen van Oranje op het WK.

'We moeten ons hoofd niet laten hangen. De positieve punten moeten we meenemen richting de volgende wedstrijd tegen Zweden,' zei hij. Het team heeft laten zien dat het kan scoren en kansen creëren, maar de verdediging moet scherper zijn. Summerville benadrukt dat de groep hecht is en dat ze er alles aan zullen doen om de volgende wedstrijd te winnen.

Met zijn snelheid, techniek en doelgerichtheid lijkt hij een vaste waarde te worden op de rechterflank, een positie waar hij het afgelopen seizoen bij West Ham minder speelde. Toch voelt hij zich thuis in Oranje en hoopt hij zijn goede vorm vast te houden. De wedstrijd tegen Zweden wordt cruciaal, en Summerville is vastbesloten om opnieuw zijn stempel te drukken.

'Ik ga ervoor om het team te helpen waar ik kan, of dat nu met goals, assists of hard werk is. We gaan er alles aan doen om de punten binnen te halen,' besloot hij. De steun van de fans en de begeleiding van de staf geven hem het vertrouwen om te blijven presteren. Oranje kijkt uit naar de volgende uitdaging, met Summerville als een van de smaakmakers





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