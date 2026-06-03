Summerville kijkt terug op zijn debuut voor Oranje

Summerville keek tevreden terug op zijn eerste optreden in Oranje. Hij kreeg hulp van ervaren internationals en hoopt een belangrijke rol te spelen tijdens het WK.

In gesprek met de NOS keek Summerville tevreden terug op zijn eerste optreden in Oranje . De buitenspeler kreeg van bondscoach Ronald Koeman direct een basisplaats en probeerde vooral zijn eigen spel te spelen.

Het is natuurlijk nieuw voor mij met de jongens, maar ik voelde me heel snel thuis. Ik probeer altijd te creëren en vrij te zijn in mijn hoofd. Dat hij zijn debuut zou gaan maken drong tijdens de trainingen al tot hem door. Ik merkte op de training al dat ik met het A-team speelde.

Het is het moment waar je op hebt gewacht en hard voor hebt gewerkt. Summerville kreeg hulp van de ervaren internationals binnen de selectie. Vooral Frenkie de Jong en aanvoerder Virgil van Dijk namen de debutant onder hun hoede. Ik heb veel gehoord van Frenkie en Virgil.

Wees vrij en laat zien waarom je hier bent gekomen. Dat geeft een goed gevoel. Nu zijn debuut achter de rug is, richt Summerville zijn blik op de komende wedstrijden. Fijn dat het debuut nu geweest is.

Ik kijk altijd mijn wedstrijden terug om te kijken wat beter kan en wat ik goed heb gedaan. De aanvaller hoopt tijdens het WK vervolgens een belangrijke rol te spelen voor Oranje. Ik hoop heel belangrijk te zijn voor Nederland





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