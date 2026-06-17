Summerville: Hang niet bij gelijkspel Japan, zet mooie pot neer tegen Zweden

Nederlands aanvaller Crysencio Summerville pleit voor een positieve mentaliteit na het 2-2 gelijkspel tegen Japan. Hij analyseert zijn eigen prestatie, de wissel en de voorbereiding op de cruciale Gruppenwedstrijd tegen Zweden.

Crysencio Summerville denkt dat de spelers van het Nederland s elftal niet 'met hun kop' blijven hangen bij het gelijkspel tegen Japan (2-2), zo laat de aanvaller weten in een interview met.

De aanvaller van West Ham United hoopt dat Oranje 'een mooie pot' kan neerzetten tegen Zweden. De 24-jarige vleugelaanvaller is voor het eerst onderdeel van de Oranje-selectie, maar daar is op dit WK weinig van te zien. Summerville zette het Nederlands elftal tegen Japan op een 2-1 voorsprong en kreeg na afloop lovende kritieken. De late gelijkmaker van de Japanners was echter een smetje op de wedstrijd, concludeerde Summerville na afloop van de wedstrijd.

Toch is de aanvaller vol goede moed in aanloop naar het treffen met Zweden.

"Je kunt nu twee dingen doen: of je blijft met je kop in dat resultaat hangen en je gaat zo de wedstrijd tegen Zweden in, óf je denkt: Nee, we halen de positieve dingen uit die wedstrijd tegen Japan, we gaan er weer tegenaan en zetten een mooie pot neer tegen ZwedenSummerville werd tegen Japan, mede door een gele kaart, na zeventig minuten naar de kant gehaald door bondscoach Ronald Koeman "Ik wil altijd belangrijk zijn voor het team, alleen had ik net een gele kaart gepakt. Ik snapte de bondscoach wel, je wilt geen risico lopen.

Ik probeer slimmer te worden in de duels. Die kaart tegen Japan vond ik wel een slimme. Ze konden gevaarlijk worden in de omschakeling, dus ik nam er eentje voor het team.

" "Het gevolg was wel dat de bondscoach me wisselde", vervolgt de aanvaller. "Hij wilde toch al een paar wijzigingen doorvoeren en op de bank zitten ook jongens die zijn om impact te maken. " Het Nederlands elftal neemt het zaterdag om 19:00 op tegen Zweden, dat de eerste wedstrijd met 5-1 won van Tunesië





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