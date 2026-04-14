Sudosa mist finale landskampioenschap na spannende halve finale

De volleybalsters van Sudosa verloren in een zenuwslopende halve finale van Apollo 8 en missen daardoor de finale om het landskampioenschap. Jonge talenten lieten zich van hun beste kant zien, maar de thuisploeg trok uiteindelijk aan het langste eind.

VOLLEYBAL - De volleybalsters van Sudosa hebben de finale om het landskampioenschap net gemist. In Borne verloren ze een zenuwslopend duel van Apollo 8 , die na vijf sets de overwinning opeiste. Beide teams hadden op basis van de gespeelde wedstrijden een plek in de finale verdiend. Jonge speelsters gaven Sudosa hoop. De eerste set leek lang de kant op te gaan van Apollo 8 , maar Sudosa knokte zich knap terug in de wedstrijd. Met sterke servicebeurten van Iris Reinders en Romee Veenstra kon de thuisploeg niet meer aanvallen. In de slotfase trokken de Assenaren de set alsnog naar zich toe: 25-27.

Ook in set twee leek Apollo op weg naar setwinst, maar kwam opnieuw bedrogen uit. Bij een 20-13 voorsprong had de ploeg uit Borne de touwtjes stevig in handen, maar wederom toonde Sudosa veerkracht. De jonge talenten Faye Albertoe en Nina Evers (beiden 17 jaar) namen de ploeg op sleeptouw. Punt voor punt werd de achterstand kleiner en na een indrukwekkende servicereeks van Albertoe maakte Reinders het af: 23-25 en 0-2 voor Sudosa.

In de derde set ging Sudosa aanvankelijk door op dit elan en bouwde een voorsprong op. Maar waar het eerder steeds de goede kant op viel, draaide het nu om. Apollo 8 knokte zich terug en pakte set 3 alsnog: 25-23. Die klap kwam hard aan bij Sudosa, terwijl Apollo juist de wind in de zeilen kreeg. In set vier nam Apollo direct het initiatief en liep uit naar 19-13. De Assense ploeg had geen antwoord meer en zag de thuisploeg overtuigend langszij komen: 25-17.

Een vijfde set moest de beslissing brengen. In een zenuwslopende tiebreak ging het lange tijd gelijk op. Bij 8-8 was alles nog mogelijk, maar daarna sloeg Apollo 8 het beslissende gat. De thuisploeg rook de overwinning en gaf die niet meer uit handen. Daarmee strandt Sudosa in de halve finale en plaatst Apollo 8 zich voor de eindstrijd tegen Sliedrecht Sport. Het seizoen van Sudosa is nog niet helemaal voorbij. Komende zaterdag speelt de ploeg uit Assen tegen de andere verliezend halve finalist: Dynamo uit Apeldoorn.

De veerkracht van de jonge speelsters, zoals Faye Albertoe en Nina Evers, was een lichtpuntje in de wedstrijd en liet zien dat de toekomst van Sudosa er rooskleurig uitziet. De ervaring die is opgedaan in deze halve finale zal ongetwijfeld van waarde zijn voor de ontwikkeling van het team. De teleurstelling over het missen van de finale zal snel plaatsmaken voor de focus op de volgende wedstrijd en het volgend seizoen, waarbij Sudosa ongetwijfeld weer zal strijden om de bovenste plaatsen. De fans van Sudosa kunnen trots zijn op de prestaties van hun team en uitkijken naar de toekomst.

De wedstrijd was een rollercoaster van emoties, met momenten van euforie en teleurstelling. De spanning was voelbaar in de arena, en de fans gaven hun team de steun die ze nodig hadden. De prestaties van Sudosa dit seizoen, ondanks het missen van de finale, zijn een bewijs van de groei en ontwikkeling van het team. De coach en de staf hebben uitstekend werk verricht om de speelsters te motiveren en de tactiek te verfijnen. De focus ligt nu op het afronden van het seizoen met een positieve noot en het leggen van een solide basis voor het volgende seizoen. De clubleiding zal ongetwijfeld de prestaties evalueren en de nodige aanpassingen doen om de kansen op succes in de toekomst te maximaliseren.

De samenwerking tussen de ervaren speelsters en de jonge talenten is een cruciale factor in de huidige successen van Sudosa. De balans tussen ervaring en jeugdig enthousiasme zorgt voor een dynamiek die de ploeg sterker maakt. De fans hopen dat deze succesvolle samenwerking in de toekomst zal worden voortgezet. De club kan trots zijn op de steun van haar fans, die het team constant aanmoedigen en motiveren. De club hoopt dat de prestaties van de speelsters ook in de toekomst de fans zullen blijven inspireren





RTVDrenthe / 🏆 10. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Volleybal Sudosa Apollo 8 Landskampioenschap Halve Finale Faye Albertoe Nina Evers Iris Reinders Romee Veenstra

United States Latest News, United States Headlines

