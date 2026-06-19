Martijn van Eijzeren, bekend als Stuntkabouter en medeplichtig aan Joost Klein's songfestivaloptreden, raakt betrokken bij een auto-ongeluk in Frankrijk waarbij regisseur Ilya Vierhout om het leven komt. Martijn mag Frankrijk niet uitlopen en spreekt via zijn advocatie zijn diepe spijt en medeleven uit.

Martijn van Eijzeren, bekend als Stuntkabouter en medeplichtig aan het songfestivaloptreden van Joost Klein , raakte betrokken bij een verkeersongeval in Frankrijk waarbij de 28-jarige regisseur Ilya Vierhout om het leven kwam.

Martijn, die momenteel niet mag vertrekken uit Frankrijk, heeft via zijn advocaat en manager een statement vrijgegeven.

"Zijn gedachten zijn bij Ilya, Ilya's familie en allen die door deze tragedie zijn geraakt. " De gebeurtenis vond plaats toen Martijn van Eijzeren en Ilya Vierhout na een bezoek aan het Filmfestival van Cannes op weg terug naar Nederland waren. Quelques dagen na het ongeval overleed Ilya Vierhout aan de gevolgen. Het statement benadrukt dat het in de eerste plaats om een menselijke tragedie gaat.

Martijn is diep getroffen door het verlies van zijn beste vriend, die hij als een broer beschouwde en die een cruciale rol in zijn leven speelde. Hij spreekt zijn oprechte medeleven uit aan Ilya's familie en alle anderen die door deze ramp zijn getroffen. Er is een onderzoek gestart onder leiding van het Franse rechtssysteem. Als onderdeel hiervan is Martijn van Eijzeren verplicht in Frankrijk te blijven en werkt hij volledig mee met de autoriteiten.

Het statement legt uit dat de Franse wetgeving met betrekking tot ernstige verkeersongevallen tot de strengste in Europa behoort en dat het juridische kader in Frankrijk aanzienlijk verschilt van dat in Nederland. Bij zware ongevallen is een diepgaand onderzoek gebruikelijk, en terwijl de Franse autoriteiten de feiten onderzoeken, is de betrokken persoon niet toegestaan Frankrijk te verlaten. Dit is een standaardprocedure wanneer een buitenlander betrokken is bij een dergelijke zaak.

De enige juridische verplichting voor Martijn is om op Frans grondgebied te blijven, een normale maatregel. Hij wordt daarbij nadrukkelijk niet vastgehouden. De lopende procedure is strikt onderworpen aan de vertrouwelijkheid van het gerechtelijk onderzoek. Martijn van Eijzeren en zijn advocaat zijn daarom niet bevoegd om details van de zaak te bespreken.

Het werk van het Franse rechtssysteem, de privacy van de betrokken families en het vermoeden van onschuld moeten volledig worden gerespecteerd. Met respect voor allen die betrokken zijn wordt gevraagd om de speculaties, geruchten en ongeverifieerde informatie die recentelijk vooral op internet heeft gecirculeerd, niet te verspreiden of te versterken. In dit Stadium zal geen verder commentaar worden gegeven. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte van de gebeurtenis.

Een woordvoerder gaf aan dat het ministerie bekend is met het overlijden van een 28-jarige Nederlander in Frankrijk en dat het de nabestaanden consulaire bijstand verleent. Ook aan de andere betrokken Nederlander wordt bijstand verleend binnen de daarvoor gestelde kaders. Martijn van Eijzeren staat vooral bekend als Stuntkabouter en was onderdeel van de songfestivalact van Joost Klein, wat de bekendheid van deze zaak verder onder de aandacht brengt.

De Franse autoriteiten onderzoeken de exacte omstandigheden van hetongeval, maar vanwege het onderzoeks karakter is er weinig openbaarheid. De nadruk ligt op respect voor de slachtoffers en hun families, en het vermijden van ongegronde speculatie in de media en op sociale platforms. Martijn moet in Frankrijk blijven tot het onderzoek voldoende is opgehelderd, een routineprocedure in dergelijke zaken trong het Franse recht. Zijn advocaat bevestigt dat hij niet in hechtenis zit, maar eenvoudigweg een verblijfsplicht heeft.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken monitort de situatie en bricht ondersteuning binnen het consulaire kader





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