Stuifmail: Ontdek de Wondere Wereld van Brabantse Dieren

Frans neemt je mee op een reis door de Brabantse natuur, van waggelende egels tot elegante kamlangpootmuggen en indrukwekkende mierenhopen. Ontdek de diversiteit van het dierenrijk en de fascinerende waarnemingen in de Stuifmail.

Deze week duikt Frans wederom in de wondere wereld van de natuur, met fascinerende waarnemingen van diverse dieren. Eerst werpt hij een blik op een dier dat waggelde over een oprit, gevolgd door een analyse van een elegant insect, een mier, de constructie van een indrukwekkende mierenhoop en de alarmerende aanwezigheid van de geelpoothoornaar. Deel twee van deze Stuifmail belooft zondagochtend gepubliceerd te worden.

De diversiteit aan waarnemingen laat zien hoe rijk en boeiend de Brabantse natuur kan zijn. Het spotten van dieren in hun natuurlijke omgeving, of het nu op een klimboom is of op een oprit, levert altijd interessante vragen op. \Eén van de interessante observaties betreft een beestje gespot op een klimboom door Anke Vischer tijdens een wandeling in Oisterwijk. Ondanks haar onzekerheid over de aard van het dier, besloot ze de klimboom te vermijden. Nieuwsgierigheid dreef haar echter naar antwoorden. Wat ze zag bleek een onschuldig insect te zijn, behorend tot de familie van de langpootmuggen. Binnen deze familie vallen de kamlangpootmuggen op. De zesbandkamlangpoot is een voorbeeld. Deze herken je aan de zes gele banden op een zwart achterlijf. De mannetjes hebben zwarte antennes, terwijl de vrouwtjes, met uitzondering van de zesbandkamlangpoot, oranje antennes hebben. De zesbandkamlangpootmuggen verschijnen al vroeg in het seizoen, van eind maart tot begin juni. Ze worden soms waargenomen op meidoornbloemen, wat ongebruikelijk is voor langpootmuggen. De larven leven in zacht, vermolmd hout van loofbomen. Deze soort is voornamelijk te vinden in de driehoek Amsterdam-Gouda-Amersfoort, de omgeving van Arnhem, Zuid-Limburg, en meer verspreid in onze provincie en Zeeland. \Een andere opmerkelijke waarneming komt van John Govaarts, die via zijn wildcamera een dier vastlegde dat waggelend over zijn oprit liep. Het onthulde dier, ondanks het ontbreken van beeldmateriaal op de website, bleek een egel te zijn. Dit bevestigde de beschrijving van John, die een dier zonder staart en met een waggelende gang beschreef. Op een video van Vroege Vogels is te zien hoe de egel zich voortbeweegt, evenals een moederegel die haar jong verplaatst. In de tekst bij het filmpje wordt benadrukt hoe belangrijk het is om egels met rust te laten, en nesten niet te verstoren om het risico op het verplaatsen van de jongen te minimaliseren. Een egelhuis kan een uitkomst bieden om egels een veilige plek in de tuin te geven. Daarnaast wordt de documentaire 'De Biesbosch, natuur in beweging' aanbevolen, die te zien is op het gratis streamingplatform Brabant+ en op televisie op 12 april. Ook Bloem Nora stelt vragen, waaronder de identificatie van de mier die ze fotografeerde. De rode bosmier, waarschijnlijk de kale rode bosmier, werd door haar vereeuwigd. Er zijn vier soorten rode bosmieren in Nederland, die bekend staan om hun rode en zwarte kleuren en de bouw van hun mierenhopen. Deze mierenhopen, vaak gebouwd rond boomstronken, bestaan uit dennennaalden en takjes





omroepbrabant / 🏆 14. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dieren Natuur Brabant Langpootmug Egel Mier Mierenhoop

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »