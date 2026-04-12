Stuifmail: Hommels, Bijen, Boompuisten en Zandbijen - Een Blik in de Natuur

Deze Stuifmail van Frans besteedt de aandacht aan diverse natuurfenomenen. Zo wordt er ingegaan op de vraag waarom hommels hun tong uitsteken, de functie van dichtgemaakte gaatjes in insectenhotels, de identificatie van een boompuist en de herkenning van een zandbijensoort. De eerste editie van deze Stuifmail is al eerder gepubliceerd. Het artikel geeft antwoorden op enkele vragen die naar aanleiding van waarnemingen van lezers zijn ontstaan.

Piet Plasmans stuurde een foto van een hommel, die opvallend zijn tong uitstak. De uitleg van Frans is dat hommels hun tong uitsteken om de omgeving te verkennen of te 'voelen' via sensorisch onderzoek. Daarnaast gebruiken ze hun tong, de zuigtong, om voedsel te zoeken, met name nectar. Soms breken ze zelfs in bloemen in om bij de nectar te komen door gaatjes in de bloemkroon te bijten. Tijdens de vlucht wordt de tong vaak onder het lijfje gehouden. Ella Theunisse had een vraag over de dichtgemaakte gaatjes in haar insectenhotel. Deze gaatjes zijn het werk van vrouwtjesbijen, voornamelijk van de metselbijenfamilie. Ze leggen hun eitjes en metselen de gangen dicht met leem, modder of bladeren. In elke gang liggen meerdere eitjes, vaak variërend van drie tot tien, afhankelijk van de bijensoort en de lengte van de gang. De bij begint achterin de gang met het maken van een broedcel, waarin ze een eitje legt met een stuifmeelvoorraad en soms nectar, waarna de cel wordt afgesloten. De eitjes worden in een bepaalde volgorde gelegd: eerst vrouwtjes en daarna mannetjes. De gaatjes moeten niet worden opengemaakt, omdat de larven rust nodig hebben om zich te ontwikkelen. Om te voorkomen dat vogels de larven opeten, kan eventueel kippengaas voor het hotel worden geplaatst. Corry Haans ontdekte iets bijzonders op een omgewaaide boom: een boompuist. Dit is een vruchtlichaam van een schimmel uit de familie van de dacryobolaceae. De boompuistschimmel komt in heel Europa voor en groeit op rottend naaldhout en soms op berk. Het is een saprotroof, die leeft van dood organisch materiaal. Rudy Nooijen dacht zandbijen in zijn stoep te hebben gezien. Uit de foto's en video's concludeerde Frans dat het waarschijnlijk om de witbaardzandbij gaat, een soort die vrij algemeen voorkomt in Nederland. Vrouwtjes van deze soort zijn ongeveer twaalf millimeter lang en zijn aanwezig van maart tot en met juli. De Stuifmail biedt dus waardevolle informatie voor natuurliefhebbers en geïnteresseerden in de lokale flora en fauna.\Het artikel gaat dieper in op de levenswijze en het gedrag van verschillende insecten en schimmels. Zo wordt uitgelegd hoe hommels hun tong gebruiken, niet alleen voor het drinken van nectar maar ook voor het verkennen van hun omgeving. De beschrijving van het nestelgedrag van metselbijen geeft een fascinerend inzicht in hun complexiteit. De uitleg over de boompuist, inclusief de identificatie van de schimmelsoort en zijn rol in het ecosysteem, is leerzaam. De herkenning van de witbaardzandbij, in tegenstelling tot de algemener bekende grijze zandbij, toont het belang van gedetailleerde observatie en kennis van de verschillende soorten. De informatie is duidelijk en gedetailleerd, met een focus op praktische toepassingen voor lezers, zoals de tips over het onderhoud van insectenhotels en de bescherming van de larven. De Stuifmail fungeert als een bron van informatie en educatie, waardoor de lezers worden aangemoedigd om de natuur te observeren en te waarderen.\De Stuifmail presenteert een verzameling van verschillende waarnemingen en observaties van natuurfenomenen, waardoor lezers worden geïnspireerd om de eigen omgeving te onderzoeken. De combinatie van herkenbare vragen en interessante antwoorden maakt de informatie toegankelijk en boeiend. De verschillende onderwerpen, zoals hommels, metselbijen, boompuisten en zandbijen, illustreren de diversiteit van de natuur en de manieren waarop organismen met elkaar interageren. Het gebruik van duidelijke foto's en de nadruk op praktische tips, zoals het al dan niet openmaken van de dichtgemetselde gangen in insectenhotels, maken de informatie direct bruikbaar. De nadruk op het observeren van de natuur, het stellen van vragen en het zoeken naar antwoorden, bevordert een actieve betrokkenheid van de lezers. Bovendien is er aandacht voor de bescherming van de natuur, bijvoorbeeld door het adviseren van maatregelen tegen vogels die de larven zouden kunnen opeten. De Stuifmail draagt bij aan een groter bewustzijn van de natuur en stimuleert de lezers om de schoonheid en complexiteit van de lokale flora en fauna te waarderen





