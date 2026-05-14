Studentenhuis De Witte Villa Tilburg op de schop

Het historische pand bij de Piushaven, bekend van de legendarische feesten, gaat volledig worden verbouwd. Oud-bewoners kunnen zondag een reünie bijwonen.

Van feesten tot in de late uurtjes tot het voorbereiden van protestacties. Als “ De Witte Villa ” aan de Vendeliersstraat 77 in Tilburg kon schrijven, dan waren er inmiddels meerdere boeken verschenen met verhalen over het studentenhuis.

Nog even, want het historische pand bij de Piushaven gaat compleet op de schop. Met veel plezier denkt Philip Verzellenberg (62) terug aan zijn studententijd. Hij woonde tussen 1983 en 1989 in het studentenhuis, toen hij psychologie studeerde aan de toenmalige Katholieke Hogeschool Tilburg.

“Wij waren volop aan het leven”, vertelt hij lachend. “Je had vrijheid, weinig verantwoordelijkheden en vooral veel plezier. Geld hadden we niet veel, maar daar hadden we eigenlijk weinig last van. ” Van de katers misschien des te meer, want De Witte Villa stond ook bekend om zijn legendarische feesten.

“We hadden beneden een grote ruimte en als je die leeghaalde, was dat de plek waar we een feest konden geven. We hebben ooit een feest gehad met het thema artiparty. Iedereen moest zo kunstzinnig mogelijk uitgedost zijn. Zelfs de uitnodigingen zaten onder de verfspetters”, herinnert Philip zich





