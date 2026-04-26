Studenten schaken zich warm: Populariteit van het spel groeit gestaag

Het Nederlands Studentenkampioenschap in Nijmegen toonde aan dat schaken steeds populairder wordt onder studenten. Het toernooi trok 180 deelnemers en benadrukte de groeiende interesse in het spel, mede dankzij de invloed van series als The Queen's Gambit.

De populariteit van schaken kent een opmerkelijke groei, met name onder studenten. Dit werd overduidelijk tijdens het Nederlands Studentenkampioenschap dat afgelopen zondag in Nijmegen plaatsvond.

Het evenement, georganiseerd door SSVN Tussen de Torens in de sporthal van het Gymnasion, trok maar liefst 180 studenten die hun strategische vaardigheden op het schaakbord demonstreerden. De sfeer was enthousiast en competitief, maar bovenal gezellig, met deelnemers afkomstig van universiteiten door heel Nederland en vertegenwoordigers van diverse nationaliteiten. Wisse Huvers, de drijvende kracht achter de organisatie, benadrukte het doel van het toernooi: het samenbrengen van studenten door middel van schaken en het creëren van een plezierige dag voor iedereen.

Hij merkte op dat de populariteit van schaken onder studenten al sinds de coronapandemie toeneemt, mede dankzij de invloed van populaire series zoals The Queen's Gambit. Het is niet langer een bezigheid voor enkel begaafde spelers, maar trekt nu ook studenten aan uit diverse studierichtingen, waaronder psychologie en alfa-studies. Mick van Randtwijk, een van de deelnemers, sprak zijn enthousiasme uit over de brede vertegenwoordiging van studenten uit alle hoeken van het land, van Groningen tot Limburg.

Hij benadrukte dat de deelname op zichzelf al een beloning is, en dat winnen niet het belangrijkste doel is. Yali Henrix, een studente uit Wageningen, uitte spijt over het gebrek aan studentenschaakverenigingen in haar eigen stad, maar prees het toernooi als een prachtige gelegenheid om met andere schakers samen te komen. Een belangrijk punt dat Huvers aanstipte, is de kloof tussen online schaken en het spelen van bordspellen.

Hij schat dat ongeveer een op de vijf studenten online schaakt, maar dat slechts een fractie daarvan ook daadwerkelijk deelneemt aan fysieke toernooien. Het overbruggen van deze kloof zou de populariteit van schaken onder studenten nog verder kunnen vergroten. Huvers zelf geniet enorm van het spel en benadrukt de toegankelijkheid ervan: iedereen kan schaken leren en het is altijd een gezellige bezigheid, ongeacht het niveau. Het spel biedt voortdurend mogelijkheden om nieuwe dingen te leren en traint tegelijkertijd de hersenen.

Mick beaamt dit en wijst op de diversiteit van elk schaakspel. Elke partij is uniek en biedt een nieuwe uitdaging, een nieuwe manier van denken en een nieuwe blik op het spel. Hij beschrijft hoe een zet die in eerste instantie slecht lijkt, vaak een diepere strategie kan verbergen. Schaken vereist strategisch vooruitdenken, maar het is ook belangrijk om alert te zijn op onverwachte wendingen.

Bovendien is schaken een relatief eenvoudige bezigheid: je hebt alleen een schaakbord nodig en je kunt direct beginnen. Er zijn geen ingewikkelde voorbereidingen of kosten aan verbonden. Yali is ronduit enthousiast over schaken en benadrukt de rust en concentratie die het spel met zich meebrengt. Ze beschrijft het als een intiem moment, waarin je samen met een andere persoon intensief bezig bent met een intellectuele uitdaging.

Er zijn geen verborgen elementen; beide spelers zien hetzelfde bord en dezelfde stukken. Het vereist een constante observatie van de tegenstander en een diepgaand begrip van de strategie. Schaken is een mentaal spel, maar kan tegelijkertijd ook heel gezellig zijn. Het is een spel dat verbindt en stimuleert, en dat steeds meer studenten weet te bekoren





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Schaken Studenten Nijmegen Kampioenschap The Queen's Gambit

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bayern lacht het laatst: kampioen poetst 3-0 achterstand weg alsof het niets isErg belangrijk was de zege die Bayern München zaterdagmiddag boekte op FSV Mainz 05 niet, maar de overwinning zal toch niet snel vergeten worden. Der Rekordmeister kwam een week na het binnenhalen van de 35 landstitel in de clubhistorie na rust terug van 3-0 achterstand.

Read more »

Verschrikkelijk: Simons schreeuwt het keihard uit en verlaat het veld per brancardXavi Simons is zaterdagmiddag geblesseerd uitgevallen bij Tottenham Hotspur. De Oranje-international liep tijdens het competitieduel tussen Wolverhampton Wanderers en Spurs een ogenschijnlijk zware blessure op na een duel met Hugo Bueno (ex-Feyenoord). Daardoor lijkt deelname aan het WK in gevaar te komen voor Simons.

Read more »

Hier is het mogelijk voor het laatst Koningsdag na meer dan 100 jaarKoningsdag in Nunspeet barst maandag los met kleedjesmarkten, muziek en activiteiten voor kinderen, maar achter het feest hangt een donkere wolk.

Read more »

Van klaslokaal via kippenhok tot kunstplek: het verhaal van het schooltje van BoschoordHet oude lagere schooltje van Boschoord maakte al van alles mee. Met nieuwe informatiepanelen wordt dat roerige verleden nu zichtbaar gemaakt. Vrijwilliger Jan Adams en gids Hans Salverda nemen ons mee in een serie radioverhalen in Drenthe Toen.

Read more »

Pogacar krijgt Seixas mee in Luik-Bastenaken-Luik • La Redoute is de scherprechterIn dit liveblog volgen we het vierde wielermonument van het jaar: Luik-Bastenaken-Luik.

Read more »

Pickleball wint aan populariteit in OldambtPickleball, een laagdrempelige sport overgewaaid uit Amerika, groeit snel in Oldambt. Het Oldambt Open Pickleball toernooi in Finsterwolde trok spelers uit de regio en daarbuiten. De sport is toegankelijk voor jong en oud en biedt zowel sportieve uitdaging als sociale contacten.

Read more »