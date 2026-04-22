Studenten in Tilburg bestrijden eenzaamheid onder ouderen met gezamenlijke maaltijden

In Tilburg zetten studenten van Serve the City zich in voor eenzame ouderen door samen te koken en te eten, waarbij generaties samenkomen voor waardevolle gesprekken.

Sociaal isolement is een groeiend probleem onder ouderen in onze samenleving, maar een groep enthousiaste studenten in Tilburg trekt aan de bel om dit te doorbreken. Mirthe van Ballegooijen, secretaris bij de organisatie Serve the City Tilburg , ziet dagelijks hoe belangrijk menselijk contact is. Veel ouderen zitten noodgedwongen vaak alleen, en dat is precies waar de studenten het verschil willen maken.

Door het organiseren van laagdrempelige activiteiten, zoals gezamenlijk koken en eten, proberen zij de stad een stukje mooier, warmer en socialer te maken. Het concept is simpel maar effectief: een gedeelde maaltijd vormt de basis voor waardevolle gesprekken en verbinding tussen generaties die elkaar in het dagelijks leven niet snel zouden tegenkomen. Wanneer de klok vier uur slaat in Wijkcentrum de Baselaer, verandert de sfeer direct. De geur van versbereide soep vult de ruimte en de studenten verwelkomen de binnenkomende gasten met een oprechte glimlach. Voor de ouderen is dit moment een breekpunt in de week waar ze enorm naar uitkijken. Het is niet alleen het eten dat de avond speciaal maakt, maar vooral de gezelligheid en de oprechte aandacht. Terwijl de dames helpen met het schillen van asperges, bloeien de gesprekken op. Het zijn geen alledaagse onderwerpen die de revue passeren; van de kleinkinderen tot modernere thema's zoals tatoeages en zelfs seksualiteit, de humor en openheid aan tafel verrassen de studenten keer op keer. Deze interactie doorbreekt de generatiekloof op een natuurlijke en respectvolle manier, waarbij beide kanten van elkaar leren. Serve the City Tilburg onderscheidt zich door een volledig studentgestuurde organisatie te zijn. Van de vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken tot het bestuur dat de lijnen uitzet, alles draait op de inzet van de jonge generatie. Naast het dineren met ouderen, zet de club zich in voor diverse kwetsbare groepen, variërend van wandelingen met dementerende ouderen tot festivals voor mensen met een verstandelijke beperking en opvang voor Oekraïense vluchtelingen. Voor deelnemers als Lia en Marianne, die in hun dagelijks leven vaak met eenzaamheid worstelen, is dit initiatief een essentiële levensader geworden. Het gevoel ergens bij te horen en de waardering die ze krijgen van de studenten geeft hen een nieuwe energie. De gesprekken aan tafel, waarin de studenten leren over de levenswijsheid van vroeger en de ouderen een blik krijgen in de moderne wereld, creëren een unieke dynamiek. Het is een tastbaar bewijs dat een simpele maaltijd en een goed gesprek genoeg kunnen zijn om het welzijn van medeburgers significant te verbeteren en eenzaamheid een halt toe te roepen





Eenzaamheid Ouderen Studenten Tilburg Vrijwilligerswerk

