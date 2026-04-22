Structureel tekort aan boa's dwingt Utrechtse gemeenten tot scherpe keuzes

Onderzoek wijst uit dat gemeenten in Utrecht kampen met een tekort aan boa's, wat leidt tot minder controles op onder andere horeca en foutgeparkeerde fietsen.

Een uitgebreide inventarisatie door RTV Utrecht heeft aan het licht gebracht dat gemeenten in de provincie Utrecht kampen met een structureel tekort aan buitengewoon opsporingsambtenaren, beter bekend als boa's. Deze personele krapte dwingt lokale overheden om kritische keuzes te maken in de uitvoering van hun handhavingstaken.

Bijna alle 26 ondervraagde gemeenten geven aan dat zij momenteel niet over voldoende mankracht beschikken om alle wettelijke en maatschappelijke taken naar behoren uit te voeren. Slechts een handvol kleinere gemeenten geeft aan de bezetting op orde te hebben, maar in de rest van de provincie worden noodgedwongen prioriteiten gesteld die de dagelijkse praktijk op straat direct beïnvloeden. De gevolgen van dit tekort zijn in diverse gemeenten zichtbaar. In Vijfheerenlanden worden controles op horecavergunningen bijvoorbeeld minder frequent uitgevoerd, omdat de beschikbare capaciteit daar simpelweg ontbreekt. De stad Utrecht, die met 164 boa's weliswaar de grootste formatie heeft, ziet zich eveneens genoodzaakt om op de rem te trappen; zo wordt het handhaven op foutief gestalde fietsen beperkt tot slechts één keer per jaar per wijk. Gemeenten als De Ronde Venen benadrukken dat zij de landelijke norm van één handhaver per 5.000 inwoners lang niet halen. Daar waar voor deze gemeente negen fte nodig zou zijn om aan die norm te voldoen, moet men het momenteel doen met slechts vier actieve krachten, waarbij zes fte als een ambitieus streefgetal wordt gezien. Dit leidt tot een situatie waarin de aanwezigheid in kleinere dorpen of kernen vaak onder druk staat ten gunste van de grotere centra waar de overlastconcentraties hoger zijn. Richard Gerrits, voorzitter van de vakbond BOA ACP, spreekt zijn grote zorgen uit over de toenemende druk op het korps. Volgens hem is het takenpakket de afgelopen jaren fors gegroeid. Terwijl boa's fungeren als de ogen en oren van de straat, worden zij geconfronteerd met steeds complexere opgaven, zoals de handhaving op fatbike-verboden of de aanpak van ondermijnende criminaliteit, waarbij criminele netwerken zich infiltreren in de legale economie. De complexiteit van deze vraagstukken in combinatie met een stijgend aantal meldingen van overlast, met name in verstedelijkte gebieden door verdichting van de openbare ruimte, maakt dat de vraag naar extra handhavers onvermijdelijk blijft. Burgemeesters en gemeenteraden staan voor de moeilijke taak om jaarlijks opnieuw te prioriteren, waarbij essentiële leefbaarheidszaken zoals afvalbeheer en parkeerbeleid soms moeten concurreren met acute veiligheidsvraagstukken. De algemene consensus onder experts en bonden is dan ook dat uitbreiding van het personeelsbestand noodzakelijk is om de leefbaarheid en veiligheid in de provincie Utrecht op de lange termijn te kunnen waarborgen





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Handhaving Boa Utrecht Gemeenten Tekort

United States Latest News, United States Headlines

