Stroomstoring in Catharina Ziekenhuis Eindhoven: Acute Operaties Onder Druk

Een stroomstoring in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven leidt tot uitstel van operaties en kan betekenen dat spoedpatiënten niet naar het ziekenhuis worden gebracht. De storing, die begon tijdens een test, dwingt het ziekenhuis om maatregelen te nemen om de veiligheid van de patiënten te waarborgen.

De kans is aanzienlijk dat mensen die dinsdag met spoed een operatie nodig hebben, bijvoorbeeld na een ongeval, niet met de ambulance naar het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven worden gebracht. Dit meldt Nardo van der Meer, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Eindhoven se ziekenhuis, aangezien het ziekenhuis al geruime tijd te kampen heeft met een stroomstoring. De situatie is ernstig en heeft aanzienlijke gevolgen voor de patiënten die op directe medische zorg zijn aangewezen.

Volgens Van der Meer maakt het niet uitvoeren van acute operaties deel uit van het veiligheidsprotocol dat in werking treedt wanneer problemen met de stroomvoorziening langer aanhouden dan voorzien. Dit protocol is van kracht voor patiënten die onverwachts en snel een operatie nodig hebben. De stroomstoring, die al sinds dinsdagochtend aanhoudt, heeft ertoe geleid dat alle reguliere operaties zijn uitgesteld. Het ziekenhuis is overgeschakeld op het noodnetwerk, dat echter niet de volledige functionaliteit kan garanderen. De oorzaak van de storing wordt momenteel onderzocht. Er wordt gespeculeerd over een defecte accu, die cruciaal is voor het functioneren van het netwerk, maar de exacte oorzaak is nog in onderzoek.

De impact op de patiënten is groot: geplande operaties zijn geannuleerd en getroffen patiënten worden geïnformeerd over de situatie, met het vooruitzicht op een nieuwe operatie datum of doorverwijzing naar een ander ziekenhuis. Poliklinische afspraken kunnen vooralsnog wel doorgaan. Tevens hebben acute operaties in de ochtend plaatsgevonden. De omvang van de verstoring benadrukt het belang van een robuuste en betrouwbare stroomvoorziening, zeker binnen een kritische omgeving zoals een ziekenhuis.

Het ziekenhuis staat in nauw overleg met omliggende ziekenhuizen, waaronder die in Geldrop, Veldhoven en Helmond, om te bepalen of zij hulp kunnen bieden. Deze samenwerking is van essentieel belang om de patiëntenzorg te waarborgen en de druk op de capaciteit van het Catharina Ziekenhuis te verlichten. 'De kans dat we patiënten uit voorzorg niet naar ons laten komen is nu heel groot omdat de storing langer duurt dan verwacht', aldus Van der Meer.

De voorzitter verwacht dat de technische problemen nog op dinsdag zullen worden opgelost, maar benadrukt de onverwachte impact van de maandelijkse test die oorspronkelijk probleemloos verliep. 'De test werd vandaag een serieuze zaak. Zo worden we bij oefeningen toch nog verrast. Het bewijst het belang van blijven testen.' Deze gebeurtenis onderstreept het belang van regelmatige tests en de noodzaak om te anticiperen op onvoorziene omstandigheden om de continuïteit van de zorg te waarborgen.





omroepbrabant / 🏆 14. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

