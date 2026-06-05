Strijd tegen Aziatische hoornaar op Voorne-Putten: selectieve vallen en vrijwilligers in actie

Omschrijving van de aanpak van de Aziatische hoornaarplaag op Voorne-Putten, waarbij selectieve vallen en vrijwilligers worden ingezet om de koninginnen te vangen en de schade voor bijen en biodiversity te beperken.

De Aziatische hoornaar, ook bekend als de geelpoothoornaar, heeft zich sinds 2017 in Nederland gevestigd en is sindsdien een aanzienlijke uitdaging voor de natuur en de bijenteelt.

Deze invasieve exoot heeft geen natuurlijke vijanden in ons land en vormt een significante bedreiging voor de biodiversiteit, met name door zijn grotere eetlust ten opzichte van de inheemse insecten. Op Voorne-Putten is zelfs sprake van een heuse plaag, wat ertoe heeft geleid dat lokale imkers en vrijwilligers actief zijn gaan samenwerken om de verspreiding onder controle te houden.

Hun belangrijkste wapen zijn speciale, selectieve vallen die zijn ontworpen om vooral de koninginnen aan te trekken, omdat deze de populatie in stand houden. Elke val wordt gevuld met een lokstof die specifiek voor de hoornaar aantrekkelijk is in het voorjaar. De hoornaar vliegt via vliegopeningen de val binnen en wordt daarna door de imkers verwijderd en geëuthanaseerd. Volgens berekeningen kan een enkel nest in een jaar ongeveer 12 kilo insecten consumeren, waarvan de helft honingbijen.

De schade die deze hoornaar aanricht is daarom enorm, zowel voor de bijenhouderij als voor de algemene ecosystemen. De strijd lijkt een constante te zijn, met als doel de populatie beheersbaar te houden en verdere schade te voorkomen





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