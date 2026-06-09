De Marktweg in Den Haag, bekend om haar extreme WK-versieringen, wordt dit jaar bekritiseerd door de Partij voor de Dieren en de Bomenbond vanwege mogelijke schade aan bomen door oranje plastic zeilen. Initiatiefnemer Danny van Dijk verdedigt de traditie van bijna 26 jaar zonder problemen, maar politicus Diego Demaree en natuurorganisaties waarschuwen voor verstikking en impact op het bomenecosysteem, wat leidt tot een botsing tussen feestvreugde en milieuzorgen.

In Den Haag is de symbolische strijd tussen WK-koorts en bomenbelang in volle gang op de Marktweg. De bekende Oranjestraat, die zich elk groot toernooi opwerkt als meest feestelijke straat van Nederland, staat deze keer onder vuur vanwege de manier waarop de bomen此次 versierd zijn.

Initiatiefnemer Danny van Dijk en zijn buurt hebben sinds april al 77 kilometer aan oranje vlaggetjes en materiaal gespannen, zowel over straten als rechtstreeks om de stam van bomen. Volgens hem is het een traditie van bijna 26 jaar zonder enig probleem. De Partij voor de Dieren, vertegenwoordigd door raadslid Diego Demaree, vreest echter dat de plastic zeilen en beslag de bomen en hun ecosysteem verstikken. Hij stelt vragen naar mogelijke schade aan de boomschors en het mikro-organismenleven erop.

De Bomenbond onderstreept dat bomen moeten kunnen ademen via hun stam en dat verstikking tot uitdroging en einde van de boom kan leiden. Hoewel Demaree de feestelijke sfeer en buurtcohesie prijst, wil hij dat de stad de impact op de bomen onderzoekt. Van Dijk noemt de kritiek overdreven en gelul, gevoeld als een aanval op de traditie. Het conflict draait om de balans tussen cultureel feest en natuurbehoud





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