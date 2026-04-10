Strengere maatregelen tegen illegale vape-verkoop: Minister Hermans grijpt in

Minister Hermans kondigt strengere maatregelen aan om de illegale verkoop van vapes aan te pakken. Dit volgt op een onderzoek waaruit blijkt dat veel vapers illegale producten gebruiken, met gezondheidsrisico's als gevolg. De maatregelen omvatten snellere handhaving, hogere boetes en een verbod op het in voorraad hebben van illegale vapes.

Minister Hermans kondigt strengere maatregelen aan om de illegale verkoop van vapes aan te pakken. Dit volgt op een recent onderzoek dat aantoont dat een overweldigende meerderheid van de vapers, namelijk 87 procent, producten van de zwarte markt gebruikt. Deze vapes zijn in Nederland verboden vanwege hun aantrekkelijke smaakjes of te hoge nicotinegehaltes.

Ondanks het verbod zijn deze illegale producten nog steeds gemakkelijk verkrijgbaar, vaak onder de toonbank van fysieke winkels, via sociale mediaplatforms en in webshops. Minister Hermans benadrukt de ernstige gezondheidsrisico's die gepaard gaan met vapen, vooral voor jongeren. Ze wijst op de toenemende gevallen van klaplongen, andere levensbedreigende longproblemen en de groeiende bewijzen die een relatie leggen tussen vapen en kanker. De huidige maatregelen zijn onvoldoende effectief gebleken, waardoor de minister actie onderneemt om de situatie te verbeteren.\De nieuwe maatregelen, voortbouwend op de aankondigingen van het vorige kabinet, omvatten een reeks aanpassingen die de handhaving moeten versterken. Minister Hermans wil dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) sneller kan ingrijpen bij overtredingen. Hiervoor werkt ze aan een wetswijziging die ook het in voorraad hebben van illegale vapes strafbaar stelt. Dit is een belangrijke stap om de aanvoer van illegale producten te bemoeilijken en de verkoop te ontmoedigen. Daarnaast worden de maximumboetes voor de illegale verkoop aanzienlijk verhoogd. Voor een eerste overtreding wordt de boete verhoogd naar 2040 euro, een toename van 700 euro ten opzichte van de huidige boete. Dit is bedoeld om de afschrikkende werking te vergroten en de verkoop van illegale vapes minder aantrekkelijk te maken. De minister benadrukt dat deze maatregelen essentieel zijn om de gezondheid van jongeren te beschermen en te voorkomen dat zij in aanraking komen met de schadelijke stoffen in illegale vapes.\De focus ligt ook op de herkomst van de illegale producten. Het onderzoek toont aan dat veel van deze vapes in China worden geproduceerd. Dit bemoeilijkt de controle en maakt het moeilijker om de bron van de illegale verkoop aan te pakken. Minister Hermans ziet het als een prioriteit om de toegang tot illegale vapes te verminderen en de illegale handel te bestrijden. De combinatie van strengere handhaving, hogere boetes en de aanpak van de voorraad moet ervoor zorgen dat de illegale verkoop van vapes aanzienlijk afneemt. De maatregelen zijn een reactie op de groeiende bezorgdheid over de gezondheidsrisico's van vapen, met name onder jongeren, en de effectiviteit van de huidige regelgeving. De minister is vastberaden om de gezondheid van de Nederlandse bevolking te beschermen en de negatieve gevolgen van vapen te minimaliseren door een proactieve aanpak





