Strenge nieuwe regels voor thuisonderwijs in Gelderland na uitspraak Hoge Raad

Gemeenten in Gelderland moeten strenger toetsen wie vrijstelling van de leerplichtwet krijgt, waardoor veel thuisonderwijzers mogelijk terug naar school moeten.

In de provincie Gelderland is er een groeiende trend zichtbaar waarbij honderden kinderen niet naar een reguliere school gaan, maar thuisonderwijs ontvangen. Dit fenomeen is de afgelopen jaren toegenomen, wat heeft geleid tot een intensieve discussie over de grenzen van de ouderlijke keuzevrijheid versus de wettelijke plicht van het kind om kwalitatief onderwijs te volgen.

Een aanzienlijk deel van deze kinderen maakt gebruik van een vrijstelling van de leerplichtwet op basis van zogenaamd richtingsbezwaar. Dit houdt in dat ouders van mening zijn dat het aanbod in de directe omgeving niet aansluit bij hun specifieke levensovertuiging of religieuze visie.

Het is hierbij belangrijk te benadrukken dat deze specifieke groep niet te verwarren mag worden met kinderen die thuisblijven vanwege medische redenen of psychische problematiek, maar dat het hier gaat om een bewuste ideologische keuze van de ouders. In het schooljaar 2024-2025 was er sprake van maar liefst 465 kinderen in Gelderland die op deze wijze een vrijstelling kregen, wat een aanzienlijke impact heeft op de lokale onderwijscijfers.

De huidige situatie is echter aan het veranderen door een cruciale uitspraak van de Hoge Raad, die heeft bepaald dat gemeenten veel strikter moeten omgaan met de aanvragen voor deze vrijstellingen. Voorheen was er sprake van een relatief soepele gang van zaken, maar dit leidde tot grote zorgen bij leerplichtambtenaren en toezichthouders. De kern van het probleem lag in het feit dat er vrijwel geen controle was op de daadwerkelijke kwaliteit van het onderwijs dat thuis werd gegeven.

Terwijl de bedoeling is dat elk kind zich optimaal ontwikkelt, ontbrak in Nederland een systeem om te verifiëren of thuisonderwijzers daadwerkelijk voldeden aan de basisvereisten van onderwijs. Bovendien was het Openbaar Ministerie in het verleden gestopt met het vervolgen van personen die mogelijk misbruik maakten van de vrijstellingsregelingen. Dit creëerde een vacuüm waarin de leerplichtwet in sommige gevallen vrijwel irrelevant werd, wat volgens critici een gevaar vormde voor de toekomstkansen van de betrokken kinderen.

Om deze lacunes in het systeem te dichten, heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), in samenwerking met de koepelorganisatie voor leerplichtambtenaren, een nieuwe richtlijn opgesteld. Deze richtlijn dient als leidraad voor gemeenten om de naleving van de leerplichtwet te waarborgen. Voor nieuwe aanvragen, specifiek gericht op het schooljaar 2026-2027, worden veel strengere criteria gehanteerd. Een van de meest ingrijpende wijzigingen is de invoering van een geografische grens.

Wanneer er binnen een straal van zes kilometer voor het basisonderwijs, of binnen twintig kilometer voor het voortgezet onderwijs, een openbare school beschikbaar is, wordt een beroep op vrijstelling vanwege richtingsbezwaar in de toekomst waarschijnlijk niet langer worden geaccepteerd. De redenering hierachter is dat openbaar onderwijs per definitie neutraal is en daarom voor iedereen toegankelijk moet zijn, ongeacht de persoonlijke overtuiging van de ouders.

Voor de kinderen die reeds jarenlang buiten het reguliere schoolsysteem vallen, is de overgang naar een nieuwe situatie complexer. De overheid erkent dat een plotselinge terugkeer naar de schoolbanken na jaren van thuisonderwijs problematisch kan zijn. Daarom is er in de nieuwe richtlijnen voorzien in een overgangsperiode. Gemeenten worden aangemoedigd om actief contact op te nemen met deze gezinnen om samen een individueel traject op te stellen.

Het doel hiervan is om de kinderen op een zorgvuldige manier weer te integreren in een erkend onderwijssysteem, waarbij rekening wordt gehouden met hun specifieke behoeften en het niveau dat zij thuis hebben bereikt. In het schooljaar 2026-2027 moeten concrete afspraken over deze trajecten zijn vastgelegd, zodat geen enkel kind buiten de boot valt. De impact van deze maatregelen is in Gelderland duidelijk voelbaar, hoewel de exacte uitvoering per gemeente kan verschillen.

In de gemeente Ede is de concentratie van thuisonderwijs het hoogst, met momenteel 45 leerlingen die een vrijstelling hebben. Veel Gelderse gemeenten hebben aangegeven dat zij de definitieve richtlijnen en het advies van de VNG nauwgezet afwachten voordat zij overgaan tot actie. De discussie over thuisonderwijs raakt aan een fundamenteel spanningsveld in onze samenleving: de balans tussen de vrijheid van religie en overtuiging enerzijds, en het recht van het kind op een brede, maatschappelijke vorming anderzijds.

Met de hernieuwde bereidheid van het Openbaar Ministerie om handhavend op te treden, lijkt het tijdperk van ongecontroleerd thuisonderwijs in Nederland ten einde te lopen





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Thuisonderwijs Leerplichtwet Gelderland Hoge Raad VNG

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