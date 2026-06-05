Streetprijs Postcode Loterij Breda: Gelukkige winnaars delen € 1.650.000

In Breda valt voor de tweede keer in twee jaar de straatprijs van de Postcode Loterij op dezelfde postcode. 48 winnaars delen maar liefst € 1.650.000. Een van de gelukkige wint ook nog een BMW.

Hoeveel geluk kun je hebben? Voor de tweede keer in twee jaar valt de straatprijs van de Postcode Loterij op dezelfde postcode in Breda . In januari 2024 was het ook al prijs op postcode 4818RL.

Toen mocht iedereen aan het Boeimeerhof, die meespeelde, één miljoen euro met elkaar verdelen. Vrijdag was het weer raak, 48 winnaars kregen maar liefst € 1.650.000 te verdelen, dat is €25.000 per lot. Een van de gelukkige kreeg ook nog een gloednieuwe BMW. Goooeeedemiddag Breda, galmt het vrijdagmiddag even na vijven tussen de huizen aan het Boeimeerhof.

Gaston Starreveld is in zijn vertrouwde rode bodywarmer net de straat in gelopen en heeft een grote stapel gouden enveloppen bij zich. Voor hem een grote groep gelukkigen die bijna allemaal voor de tweede keer in korte tijd in de prijzen vallen. Netty en Ad zijn net uit het ziekenhuis en weten niet wat ze voor de tweede keer overkomt. Als iedereen een gouden envelop heeft, wordt er door Gaston afgeteld en kijkt iedereen welke prijs ze gewonnen hebben.

Angelique valt bijna achterover van haar rollator als ze het bedrag ziet. Bij elkaar wint het stel € 150.000. Het is een gelukstraat, dus als er een huis te koop staat, hier moet je naartoe. Als of het niet genoeg is wordt er ook nog een auto weggegeven en die komt terecht bij Agneta van nummer 50.

Floor de dochter van Kataline weet al wel wat ze als eerste gaat doen: shoppen. Het is echt verbazingwekkend dat het kan voor de tweede keer. We hadden de loten het bijna opgezegd, maar gelukkig niet gedaan. Het is een gelukstraat, dus als er een huis te koop staat, hier moet je naartoe.

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Postcode Loterij Breda Geluk Winnaars € 1.650.000 BMW Gelukstraat

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