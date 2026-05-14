Strafrechtelijk onderzoek tegen twee moeders voor extreme kindermishandeling

Twee moeders uit Stadskanaal lopen tegen elkaar op voor een strafrechtelijk onderzoek vanwege extreme kindermishandeling. De vrouwen worden verdacht van het stelselmatig ernstig geweld gebruiken tegen een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. De mishandelingen, zoals het voor straf opeten van eigen braaksel, werden ook gefilmd, zo meldt DVHN. Het Openbaar Ministerie bevestigt het strafrechtelijk onderzoek na vragen van DVHN.

Tegen twee moeders uit de gemeente Stadskanaal loopt een strafrechtelijk onderzoek vanwege extreme kindermishandeling. De vrouwen worden verdacht van het stelselmatig ernstig geweld gebruiken tegen een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen.

De mishandelingen, zoals het voor straf opeten van eigen braaksel, werden ook gefilmd, zo meldt DVHN. Het Openbaar Ministerie bevestigt het strafrechtelijk onderzoek na vragen van DVHN. Hoe ver het onderzoek is gevorderd, kan en wil het OM verder niet vertellen





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kindermishandeling Strafrechtelijk Onderzoek Extreme Mishandeling Moeders DVHN Openbaar Ministerie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Twee topspitsen en oude bekenden: WK-selectie van Oranje-opponent ZwedenZweden heeft de WK-selectie een maand voor de start van het toernooi naar buiten gebracht. Topspitsen Viktor Gyökeres (Arsenal) en Alexander Isak (Liverpool) zijn de blikvangers bij de WK-tegenstander van Oranje. Dejan Kulusevski is de belangrijkste afwezige.

Read more »

Drie mensen opgepakt voor rellen Loosdrecht, onder wie twee minderjarigenGisteravond kwamen volgens de gemeente 300 tot 400 mensen af op een betoging bij een net geopende noodopvang. Relschoppers gooiden met vuurwerk en fakkels.

Read more »

Twee kinderen zeer ernstig mishandeld door moeders uit StadskanaalDe slachtoffers zijn een 6-jarig meisje en 7-jarige jongen. Het meisje van 6 belandde twee keer in het ziekenhuis door de mishandeling.

Read more »

Nederland: Strafrechtelijk onderzoek naar mishandelde moeders uit StadskanaalHet Openbaar Ministerie voert een strafrechtelijk onderzoek uit naar twee moeders uit Stadskanaal, die ernstig mishandelden van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. De kinderen zijn uit huis geplaatst en de moeders zijn geschorst uit hun voogdij.

Read more »