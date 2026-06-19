Storm trekt over Nuenen: bomen om, straten blank en blikseminslag in woning

Nuenen is in de nacht van donderdag op vrijdag hard getroffen door noodweer. Een felle storm trok over de regio Eindhoven en barstte vooral boven Nuenen in alle hevigheid los. Een uur lang kwam de regen met bakken uit de hemel, terwijl de bliksem onafgebroken door de lucht schoot.

Nuenen is in de nacht van donderdag op vrijdag hard getroffen door noodweer. Een felle storm trok over de regio Eindhoven en barstte vooral boven Nuenen in alle hevigheid los.

Een uur lang kwam de regen met bakken uit de hemel, terwijl de bliksem onafgebroken door de lucht schoot. Op meerdere plekken ging het flink mis. Aan de Beukenlaan waaiden bomen om door de harde wind. De Opwettenseweg veranderde door de hoosbuien in korte tijd in een watermassa.

In de Weverstraat sloeg de bliksem in bij een woning. Er ontstond voor zover bekend geen brand. De regen werd horizontaal door de straten gejaagd en de ene na de andere lichtflits verlichtte de donkere lucht. De zware buien waren vanuit België Nederland binnengetrokken en troffen Nuenen vol. De brandweer van Nuenen had de hele nacht de handen vol aan meldingen van stormschade, wateroverlast en de blikseminslag.

Vrijdag waarschuwt het KNMI voor mogelijk weer onweersbuien later op de middag. Die kunnen gepaard gaan met windstoten en hagel. De inwoners van Nuenen worden geadviseerd om op de hoogte te blijven van het weerbericht en om voorbereid te zijn op eventuele nieuwe buien. De storm had een grote impact op het dagelijks leven in Nuenen.

Veel straten waren blank en de bomen waren omgewaaid. De inwoners waren geschokt door de heftigheid van de storm. De brandweer werkte hard om de schade te beperken en om de inwoners te helpen. De gemeente Nuenen heeft een meldpunt geopend voor inwoners die schade hebben geleden door de storm.

De inwoners kunnen zich hier melden en hun schade aanmelden. De gemeente zal dan de schade beoordelen en de inwoners helpen om de schade te herstellen. De storm had ook een impact op het verkeer in Nuenen. Veel wegen waren gesloten vanwege de stormschade en de wateroverlast.

De inwoners werden geadviseerd om de wegen te mijden en om andere routes te nemen. De gemeente Nuenen heeft een verkeersinformatiepunt geopend waar de inwoners kunnen checken of de wegen open zijn. De inwoners kunnen hier ook informatie krijgen over de verkeerssituatie en de wegwijsheid. De gemeente Nuenen heeft ook een noodplan geopend voor de inwoners.

Hierin staan de noodmaatregelen die de gemeente zal nemen in geval van een nieuwe storm. De inwoners kunnen hier ook informatie krijgen over de noodmaatregelen en de noodhulp die beschikbaar is. De gemeente Nuenen heeft ook een meldpunt geopend voor inwoners die hulp nodig hebben. De inwoners kunnen hier zich melden en hun hulp aanvragen.

De gemeente zal dan de hulp bieden en de inwoners helpen. De gemeente Nuenen heeft ook een noodfonds geopend om de inwoners te helpen die schade hebben geleden door de storm. De inwoners kunnen hier geld lenen om de schade te herstellen. De gemeente Nuenen zal dan de lening beoordelen en de inwoners helpen om de schade te herstellen





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Nuenen Storm Bomen Om Straten Blank Blikseminslag

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