Stoommachine vindt nieuwe thuisbasis bij Stoommuseum De Wachter

De stoommachine, die jarenlang in Norg stond, wordt verplaatst naar het Stoommuseum De Wachter in Zuidlaren. De vereniging Historisch Norch, die de machine onderhoudt, had moeite om een nieuwe plek te vinden voor de machine.

Jarenlang stond de stoommachine in Norg , eerst in de voormalige zuivelfabriek van het dorp, en later in de openbare basisschool De Hekakker. De school wordt gesloopt, waardoor de stoommachine op zoek moest naar een nieuwe thuisbasis.

Historisch Norch, de vereniging die de machine onderhoudt, had al geprobeerd de machine te herplaatsen in de nieuwe school, maar de gemeente, de school en de architect wilden dat niet. De vereniging ging op zoek naar een andere plek en kwam uiteindelijk bij Stoommuseum De Wachter in Zuidlaren terecht. Jelte Oosterhuis van het museum is blij met de komst van de stoommachine. Hij kent de machine en heeft onderzoek gedaan naar de machine.

Hij wist dat er nog maar twee van deze stoommachines in de wereld zijn, één in Indonesië in een suikerfabriek die nog steeds wordt gebruikt, en hier staat de andere. De vrijwilligers van Historisch Norch zijn blij met de verhuizing, maar nemen ook afscheid van de machine. Bart Talens, voorzitter van Historisch Norch, ziet een groot voordeel aan de verhuizing. Hij draaide de machine niet op stoom, maar op een elektromotor.

Bij Stoommuseum De Wachter willen ze de machine weer op stoom laten draaien. De stoomketel en de vijftien werkende stoommachines staan klaar. Het kost nog wel een paar jaar voordat de machine weer op stoom draait, maar het is bijzonder om de machine te bewaren





