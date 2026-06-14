Stille tocht in Axel bijeenbrengt honderden rouwenden na dodelijk ongeluk basisschool

Na het dodelijke ongeluk waarbij drie basisschoolleerlingen en hun directeur om het leven kwamen, hebben honderden, mogelijk duizenden mensen deelgenomen aan een stille tocht in Axel. De informele herdenking, georganiseerd door een 16-jarige, trok door de straten naar de school, waar muziek klonk, ballonnen werden opgelaten en de gemeenschap elkaar steunde in het verdriet.

Vele honderden mensen brachten in Axe l een eerbetoon aan de slachtoffers van het ongeluk van afgelopen week, waarbij drie basisschoolleerlingen en hun directeur om het leven kwamen.

De straten van Axel kleurden wit en honderden knuffels werden neergelegd bij de school. Vele honderden, misschien wel duizenden mensen hebben zich verzameld op het terrein van de meubelboulevard aan de rand van Axel. In het wit en beige en blauw; lichte kleuren vullen het parkeerterrein. En dan vertrekt de stoet, de drie Zeeuws-Vlaamse burgemeesters voorop met rouwende families van de slachtoffers om zich heen.

Gevolgd door kennissen, buren, schoolgenootjes en wie ook maar steun wil geven of het zelf nodig heeft. De stoet is muisstil. Alleen het geluid van voeten over het asfalt is te horen. Veel mensen hebben bloemen bij zich, rode rozen.

En knuffels. Heel veel knuffels. Teddyberen, een kleine pluche walvis, een giraffe. Een klein meisje draagt een grote eenhoorn op haar rug.

Er lopen veel kinderen mee. Aan de hand, op schouders, in kinderwagens. Sommigen verdrietig, sommigen zich onbewust van de zwaarte van het moment. De stoet loopt dwars door Axel, langs de brandweer waar de lieden in een indrukwekkende rij voor de kazerne staan.

Eenmaal aangekomen bij basisschool De Warande klinkt er muziek. Een jonge zanger uit Hulst zingt Eric Clapton. De witte optocht vult het schoolplein. Burgemeester Franc Weerwind van Terneuzen spreekt woorden van troost, waarna nabestaanden witte en groene ballonnen laten opstijgen.

In een kring in het midden van het schoolplein houden ze elkaar stevig vast.

"Wat een verdriet heb ik gezien", zegt burgemeester Franc Weerwind nadien. Hij is onder de indruk van het aantal mensen dat meeliep met de stille tocht.

"Tekenend voor het grote verlies", noemt hij het. "De mensen bleven maar binnenstromen", zegt initiatiefnemer Mylo Scherbijn. De 16-jarige kwam met het idee van de stille tocht om families van de overledenen, maar ook van de kinderen die nog in het ziekenhuis liggen, een steun in de rug te geven.

"Het is heel verdrietig, maar het is ook heel mooi dat we dit met z'n allen hebben kunnen doen. " "Echt heel Axel is in rouw", zegt Angie van der Heijden die Mylo hielp bij de organisatie. "Iedereen voelt mee. En dat was te zien vanavond.





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Axe Ongeluk Basisschool Slachtoffers Stille Tocht Rouw De Warande Franc Weerwind Mylo Scherbijn Teddyberen Ballonnen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

124.000 euro ingezameld na ongeluk Zeeuws-Vlaanderen, morgen stille tochtHet geld gaat naar de getroffen gezinnen en de basisschool.

Read more »

Nederland speelt eerste WK-wedstrijd, Zwitserland referendum, Amerikaanse president 80e verjaardag, brand bij Scheveningen, Vikingzwaarden in Stadsmuseum DoetinchemNederland speelt vandaag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Japan. Curaçao doet voor het eerst in de geschiedenis mee aan het WK en speelt tegen Duitsland. In Zwitserland mag de bevolking zich uitspreken over een maximumaantal van 10 miljoen inwoners. De Amerikaanse president Donald Trump wordt vandaag 80 jaar. In Spanje wordt de Grand Prix van Barcelona-Catalonië gereden. In het Zeeuwse Axel is een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke auto-ongeluk van afgelopen week. Een van de weinige Vikingzwaarden die in Nederland zijn gevonden, wordt tentoongesteld in het Stadsmuseum Doetinchem.

Read more »

Vanavond stille tocht voor slachtoffers ongeluk Terhole: 'Kom in het wit en neem een knuffel mee'Er worden duizenden mensen verwacht bij de stille tocht die vanavond in Axel wordt gelopen.

Read more »

Duizenden mensen lopen stille tocht voor slachtoffers van auto-ongelukIn Axel in Zeeuws-Vlaanderen zijn duizenden mensen naar een stille tocht gegaan om de vier mensen te herdenken die omkwamen bij een auto-ongeluk. De tocht liep van Axel naar de basisschool waar de slachtoffers les gaven. De organisatie had mensen opgeroepen om witte kleding te dragen en knuffels mee te nemen om de slachtoffers te herdenken.

Read more »