Stijgend aantal airco's in Nederland leidt aanhoudend tot overlast en buurtconflicten

Steeds meer Nederlanders verwerven een airco om de hitte in huis aan te kunnen, maar de installatie van deze apparaten veroorzaakt regelmatig last onder buren. Geluid, ontsiering en uitgestoten warme lucht zijn vaak het onderwerp van klachten, vooral binnen Verenigingen Van Eigenaren. Mede door de voortdurende tropische temperaturen lopen de emoties hoog op, wat in sommige gevallen zelfs leidt tot gerechtelijke procedures. Advocaten en installateurs zien de airco steeds vaker als een bron van conflicten en frustratie binnen vve's. Voor wie een airco overweegt, wordt het dan ook sterk aangeraden om tijdig met de VVE in overleg te gaan.

De huidige tropische temperaturen in Nederland zorgen ervoor dat velen, ook binnenshuis, te kampen hebben met verhitte lichamen en onbehaaglijke warmte. Dat leidt ertoe dat een groeiend aantal mensen overgaat tot de aanschaf van een airco, een apparaat dat het huis koel moet houden.

Deze trend gaat echter niet altijd zonder problemen. Airco's kunnen namelijk overlast veroorzaken, onder meer door geluid, een misvormde gevel of de warme lucht die het systeem naar buiten blaast. Bovendien doen de hoge temperaturen de gemoederen tussen buren verhitten, wat voor extra spanningen zorgt. Bij airco-installatiebedrijven loopt de telefoon deze dagen roodgloeiend.

Installateur Robin Boekhout verklaart dat de vraag het hele jaar door aanwezig is, maar bij extreme hitte een enorme piek vertoont. Het aantal vaste airco's in Nederlandse huishoudens neemt al een aantal jaar toe; een exact aantal is onbekend, maar schattingen wijzen op ruim meer dan een miljoen eigenaren. Voor eigenaren is de airco een bron van verfrissing, maar voor omwonenden is het in sommige gevallen een bron van ergernis.

Klachten bij Verenigingen Van Eigenaren (vve) richten zich vaak op geluidsoverlast, ontsiering van het gebouw en de uitgestoten warme lucht. Boekhout, die regelmatig wordt uitgenodigd op VVE-besprekingen, ziet dat de emoties rondom de ventilatieoplossing flink oplopen. Hij geeft aan dat goedkeuringstrajecten soms jaren duren, als gevolg van langdurige discussies. De spanning leidt soms zelfs tot een proces.

Advocate Myrthe de Vries bevestigt dat er "aardig wat" airco-gerelateerde zaken op haar bureau belanden. In een actuele zaak wil een eigenaar een airco plaatsen, maar krijgt geen toestemming van de VVE uit vrees voor overlast door de uitgestoten warmte. Volgens De Vries komt de emotionele lading doordat het iets heel fundamenteels raakt: het woongenot. Wie geen airco mag hebben, wordt elke dag opnieuw herinnerd aan het conflict.

Voor de andere partij gaat het om zelfbescherming. Platformen over vve-thema's zien een gestage stijging van vragen over airco's, met veel frustratie als gemene deler. Alles komt in twee groups: mensen die dorst hebben naar verfrissing en buren die te maken krijgen met de gevolgen. Er zijn meldingen van scheldpartijen en bedreigingen, wat de situatie in een appartementengebouw onhoudbaar maakt, zowel in de zomer als in de winter.

De Vries signaleert dat het vaak niet gaat om de feitelijke aspecten, maar om een "gunnen"-mentaliteit die escaleert. Installateur Boekhout raadt daarom aan om bij voorbaat contact op te nemen met de VVE. Die voorbereiding kan samenwerking bevorderen en zorgen dat je op tijd klaar bent voor volgende zomer. Met het steeds vaker terugkerende tropische weer zal de discussie over airco's waarschijnlijk alleen maar blijven bestaan.

Een vroegtijdige dialoog is daarbij essentieel om both verlichting en overlast te voorkomen, en de vrede in de gebouwde omgeving te bewaren





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