Stichting Yannick: Afleiding in het verkeer moet harder worden aangepakt

Na het tragische verlies van hun dochter Yannick, zetten Frank en Lauranne zich in om aandacht te vragen voor het gevaar van afleiding in het verkeer, met name door het gebruik van mobiele telefoons. Ze pleiten voor strengere handhaving en meer bewustwording om herhaling te voorkomen.

Frank vertelt over het tragische verkeersongeluk in 2016 waarbij Yannick om het leven kwam. Ze fietste samen met een vriendin op een lange, rechte polderweg op Texel, waar Yannick tijdelijk werkte.

Een automobiliste, afgeleid door haar telefoon, schepte hen zonder enige teken van remmen of uitwijkmanoeuvre. Yannick overleed ter plaatse, een direct gevolg van het appen achter het stuur. Deze gebeurtenis was de aanleiding voor Frank en Lauranne om Stichting Yannick op te richten, met als doel bewustwording te creëren rondom het gevaar van afleiding in het verkeer. Ze wilden iets positiefs voortbrengen uit hun immense verdriet.

De stichting benadrukt dat mobiele telefoons een integraal onderdeel zijn geworden van ons dagelijks leven, maar dat het gebruik ervan tijdens het autorijden of fietsen enorme risico's met zich meebrengt. Afleiding, zelfs voor een paar seconden, kan fatale gevolgen hebben. De stichting richt zich op preventie door middel van educatie en voorlichting. Tijdens workshops komen ze vaak voor de uitdaging van mensen die denken dat hen nooit iets zal overkomen, ondanks jarenlang telefoongebruik in het verkeer.

De stichting benadrukt dat geluk hier een grote rol speelt, niet alleen voor de gebruiker zelf, maar ook voor andere weggebruikers die mogelijk slachtoffer kunnen worden. Deze hardnekkigheid, het vasthouden aan gewoonten ondanks de bekende risico's, wordt door Sander van der Kint van het SWOV (Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) toegeschreven aan onze sterke verbondenheid met onze telefoons en de constante stroom van berichten die onze aandacht opeisen.

We willen op de hoogte blijven van alles, en de relatief lage pakkans draagt bij aan het voortzetten van dit gedrag. De boetes voor het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden zijn sinds 2016 bijna verdubbeld, van 230 naar 440 euro, maar het aantal uitgeschreven boetes is tegelijkertijd enorm gestegen, van ongeveer 60.000 naar ruim 248.000. Dit toont aan dat het probleem wijdverspreid is.

Ondanks de toename van het aantal boetes, benadrukt Van der Kint dat meer handhaving noodzakelijk is om het probleem effectief aan te pakken. De politie kampt met personeelstekorten en heeft veel andere prioriteiten, waardoor automatische handhaving, zoals de focusflitser – een camera die mobiel telefoongebruik kan detecteren – een waardevolle aanvulling zou zijn. Deze technologie, vergelijkbaar met snelheidscamera's en trajectcontroles, heeft bewezen effectief te zijn in het terugdringen van overtredingen.

Het cruciale element is het creëren van een gevoel van zekerheid dat het gebruik van een telefoon in het verkeer consequenties zal hebben. De stichting en het SWOV pleiten voor een verhoging van de pakkans en het implementeren van meer automatische handhavingsmethoden om het aantal verkeersongelukken veroorzaakt door afleiding te verminderen. Het gaat erom dat de actie, het telefoongebruik, direct gekoppeld wordt aan een negatieve consequentie, waardoor het gedrag wordt ontmoedigd en de veiligheid op de weg wordt verbeterd.

De herinnering aan Yannick dient als een krachtige waarschuwing en een oproep tot verantwoordelijkheid voor alle weggebruikers





EenVandaag / 🏆 11. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Verkeersveiligheid Afleiding Mobiele Telefoon Stichting Yannick Handhaving SWOV

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Opnieuw problemen bij De Basis Soesterberg: vrijwillige beheerders stoppen ermeeSociaal-cultureel centrum De Basis in Soesterberg moet op zoek naar een nieuwe beheerder. De Linde, de stichting die het centrum runt, stopt nog voor de zomer met de exploitatie.

Read more »

Wrexham probeert slaatje te slaan uit feestvreugde Coventry CityZelf doet hij rustig aan, maar Coventry City-manager Frank Lampard heeft zijn spelers een paar dagen vrijgegeven na het binnenhalen van het kampioenschap in het Championship. Ondertussen probeert Wrexham United te profiteren van de feestvreugde.

Read more »

Het probleem van Chelsea: 'Caicedo en Enzo Fernández zijn geen leiders'Naast manager Liam Rosenior moeten ook Enzo Fernández en Moisés Caicedo het ontgelden door de dramatische reeks van Chelsea de afgelopen tijd. Frank Leboeuf, oud-speler van The Blues , noemt de sterspelers onwaardig als leiders van Chelsea.

Read more »

Sjoukje vreest dat ze buurvrouw vermoord in Mr. Frank Visser Doet Uitspraak: 'Bang dat ik haar hoofd eraf trek'In een nieuwe aflevering van 'Mr. Frank Visser Doet Uitspraak' draait het conflict om een grote eikenboom die al jarenlang voor problemen zorgt. De spanningen bij gepensioneerden Ben en Sjoukje zijn zo hoog opgelopen dat ze zelfs bang zijn dat ze hun buurvrouw Barbara iets zullen aandoen.

Read more »

Raad van State geeft groen licht voor bouw hoogspanningsstation WijsterDe Raad van State heeft de bezwaren van Stichting Platform Keelbos tegen de bouw van het TenneT-hoogspanningsstation in Wijster afgewezen. De stichting maakte bezwaar omdat de bouw de toegang tot de VAM-plas bemoeilijkt, een bekende ontmoetingsplaats voor homoseksuele mannen. De hoogste bestuursrechter oordeelt dat de belangen van de gemeente en TenneT zwaarder wegen.

Read more »

Zeldzame eerste druk dagboek Anne Frank duikt op in kringloop EemnesDe eerste oplage bestond uit slechts 3036 exemplaren, gedrukt onder leiding van Otto Frank, de vader van Anne.

Read more »