Stichting Behoud Veluwsch Landschap eist gesprek met Defensie na grote natuurbrand

De Stichting Behoud Veluwsch Landschap wil met Defensie in gesprek over de grote natuurbrand in 't Harde. Er is al 500 hectare Natura 2000-gebied verloren gegaan en de stichting vreest voor de lange termijn gevolgen voor de flora en fauna. Er wordt aangedrongen op een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaak en de naleving van de zorgplicht door Defensie.

De Stichting Behoud Veluwsch Landschap dringt aan op een gesprek met Defensie naar aanleiding van de verwoestende natuurbrand die sinds woensdagochtend woedt in 't Harde.

Voormalig boswachter Lennard Jasper van de stichting benadrukt de ernst van de situatie, waarbij reeds 500 hectare Natura 2000-gebied in vlammen is opgegaan. Hoewel Jasper complimenten geeft voor de inzet van de brandbestrijders, klinkt er ook bezorgdheid over de lange termijn gevolgen voor de unieke flora en fauna van het gebied. De brand ontstond op een militair oefenterrein, een uitgestrekt natuurgebied van 55 vierkante kilometer dat een cruciale rol speelt in de biodiversiteit van de Veluwe.

Jasper wijst erop dat de schade niet alleen beperkt blijft tot het Defensie-terrein, maar een aanzienlijke impact heeft op de leefomgeving van diverse diersoorten, waaronder herten, zwijnen, vogels en reptielen. Veel dieren hebben hun habitat verloren en zijn nu gedwongen op zoek te gaan naar een nieuw onderkomen. De timing van de brand is bijzonder zorgwekkend, aangezien het momenteel broedseizoen is, waardoor kwetsbare vogels mogelijk hun nesten en jongen zijn verloren.

De stichting wil inzicht krijgen in de droogteprotocollen die Defensie hanteert en of deze voldoende adequaat zijn gezien de toegenomen natuurbrandrisico's. Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim heeft aangegeven dat het stoppen van oefeningen niet noodzakelijk is, mits er strikte maatregelen worden getroffen, zoals het verbieden van pyrotechnische middelen. Jasper betwijfelt echter of de huidige protocollen voldoende scherp zijn en pleit voor een kritische herziening van de genomen beslissingen in het licht van de verhoogde risico's.

Eichelsheim erkent dat de natuur is veranderd door klimaatverandering en dat de protocollen mogelijk aangepast moeten worden om rekening te houden met de huidige droogteomstandigheden. De Stichting Behoud Veluwsch Landschap verzoekt om een onafhankelijk onderzoek om de omvang van de schade nauwkeurig vast te stellen en te bepalen welke herstelmaatregelen noodzakelijk zijn. Het behoud van de ecologische samenhang van het Natura 2000-gebied Veluwe is van groot belang, en de stichting benadrukt dat natuur niet zomaar aangetast mag worden.

Jasper hoopt op een constructieve samenwerking met Defensie om verdere schade te voorkomen en de natuur te herstellen. De stichting overweegt juridische stappen als de oorzaak van de brand en de naleving van de zorgplicht door Defensie onvoldoende worden opgehelderd. Jasper benadrukt dat Defensie, net als andere terreinbeheerders, een verantwoordelijkheid heeft voor natuurbescherming en dat de Natura 2000-verplichtingen nageleefd moeten worden. Voordat het echter tot juridische stappen komt, geeft de stichting de voorkeur aan een open dialoog met Defensie.

Jasper prijst de bereidheid van Defensie om de protocollen te evalueren en te verbeteren. Staatssecretaris van Defensie Derk Boswijk heeft aangekondigd dat er tot de uitkomst van het onderzoek naar de oorzaak van de brand geen oefeningen meer zullen plaatsvinden waarbij open vuur wordt gebruikt, om verdere branden te voorkomen. Boswijk wil echter nog niet speculeren over de vraag of de branden voorkomen hadden kunnen worden.

Eichelsheim benadrukt dat de schuldvraag moet worden onderzocht door de Marechaussee en sluit zich aan bij de voorzichtigheid van Boswijk. Het onderzoek zal moeten uitwijzen of er sprake is van nalatigheid en of de brand te wijten is aan de militaire oefeningen





