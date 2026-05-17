Steven Veerman spreekt zijn ongenoegen uit over uitsluiting door Ronald Koeman

Middenvelder Steven Veerman reageert kritisch op de beslissing van bondscoach Ronald Koeman om hem niet op te roepen, waarbij vooral de opmerkingen over zijn karakter zwaar wegen.

De relatie tussen Steven Veerman en bondscoach Ronald Koeman lijkt definitief bekoeld te zijn. De PSV-middenvelder, die bekend staat om zijn creativiteit en spelinzicht, is al geruime tijd niet meer onderdeel van de selectie van het Nederlands elftal.

Hoewel Veerman nog wel deel uitmaakte van de ploeg tijdens het EK 2024, is hij sindsdien volledig uit het vizier van de bondscoach verdwenen. In een openhartig gesprek met ESPN liet de Volendammer merken dat hij niet zozeer verbaasd is over zijn afwezigheid, maar dat de manier waarop dit wordt gecommuniceerd hem dwarszit.

Veerman gaf aan dat hij wellicht de enige in Nederland was die deze ontwikkeling had voorzien, gezien de signalen die vanuit het kamp van Koeman naar buiten kwamen. Het kernpunt van de frustratie van Veerman ligt bij de publieke uitspraken van Ronald Koeman. Volgens de speler heeft de bondscoach tijdens diverse persconferenties gesuggereerd dat het karakter van Veerman niet optimaal zou zijn voor de nationale ploeg. Voor de middenvelder is dit een onacceptabele manier van communiceren.

Hij benadrukt dat er een groot verschil is tussen een tactische of sportieve keuze en een oordeel over iemands persoonlijkheid. Veerman stelt dat hij geen enkel probleem heeft ermee als hij op basis van zijn kwaliteiten of de concurrentie op het middenveld niet wordt geselecteerd. Het is echter pijnlijk en onterecht wanneer zijn karakter in twijfel wordt getrokken voor de camera's, terwijl hij vindt dat hij zich altijd professioneel heeft gedragen.

Terugblikkend op zijn periode tijdens het EK 2024 is Veerman van mening dat hij geen negatieve invloed heeft gehad op de groep. Hij heeft geen fouten gemaakt die een dergelijke uitsluiting zouden rechtvaardigen. De speler voelt zich nu lichtelijk geërgerd door de herhaaldelijke persconferenties waarin zijn houding wordt besproken. De situatie is voor hem zo ver gegaan dat hij aangeeft dat Koeman hem niet eens meer hoeft te bellen voor een toelichting of een eventuele terugkeer.

Veerman is van mening dat als er werkelijk iets mis was, hij daar eerlijk over zou zijn geweest, maar hij kan de kritiek van de bondscoach simpelweg niet rijmen met de werkelijkheid. Ondanks de persoonlijke vete met de bondscoach, blijft de liefde voor het land en de teamgenoten groot. Veerman erkent dat het Wereldkampioenschap 2026, dat gehouden wordt in Canada, Mexico en de Verenigde Staten, een enorm doel is voor iedere professionele voetballer.

Hoewel hijzelf waarschijnlijk niet meer bij dit avontuur betrokken zal zijn, wenst hij de ploeg alle succes toe. Hij benadrukte dat iedereen het beste wil voor Oranje, inclusief hijzelf, maar dat de weg naar de selectie voor hem nu is afgesloten. Hij zal het toernooi vanuit de zijlijn volgen en zijn teamgenoten, met wie hij een goede band heeft, hartelijk ondersteunen. Deze publieke uitbarsting werpt een nieuw licht op de dynamiek binnen het Nederlands elftal onder leiding van Koeman.

Waar de bondscoach vaak bekend staat om zijn directe en soms harde aanpak, laat deze casus zien dat dit bij sommige spelers tot een onoverbrugbare kloof kan leiden. Voor Veerman is de grens bereikt wanneer persoonlijke integriteit in het geding komt. Terwijl hij zich bij PSV blijft concentreren op zijn topsportprestaties, blijft de discussie over de selectiecriteria van Koeman actueel.

De vraag blijft of de bondscoach in de toekomst meer nuance zal aanbrengen in zijn communicatie naar niet-geselecteerde spelers om dergelijke publieke conflicten te voorkomen





