Steven van der Sloot koerst op Duits avontuur na kampioenschap bij ADO Den Haag

Steven van der Sloot staat voor een overstap naar Fortuna Düsseldorf. De verdediger spreekt met Sven Mislintat over een transfer, al is de degradatiestrijd in de 2. Bundesliga een beslissende factor voor zijn definitieve keuze.

De sportieve toekomst van Steven van der Sloot lijkt een internationale wending te krijgen. De verdediger van ADO Den Haag, die afgelopen seizoen een cruciale rol speelde in het behalen van het kampioenschap, staat in de nadrukkelijke belangstelling van het Duitse Fortuna Düsseldorf . De gesprekken tussen de 23-jarige vleugelverdediger en de clubleiding van de Duitse formatie, onder leiding van de bekende technisch directeur Sven Mislintat, zijn inmiddels in een concreet stadium beland.

Het is geen geheim dat Mislintat, die in het verleden bij Ajax werkzaam was, gecharmeerd is van de kwaliteiten van de voormalig jeugdspeler van Feyenoord en Ajax. Hoewel er afgelopen winter al contact was tussen beide partijen, hield technisch directeur Mark Wotte van ADO Den Haag de overgang destijds tegen om de kampioensambities van de residentieclub niet in gevaar te brengen. Nu Van der Sloot komende zomer transfervrij is, liggen alle opties voor een buitenlands avontuur weer open. Een cruciale factor in de besluitvorming is echter de actuele sportieve status van Fortuna Düsseldorf. De club bevindt zich momenteel in een precaire positie als nummer zeventien van de 2. Bundesliga. Van der Sloot stelt zich kritisch op en geeft aan dat zijn keuze sterk afhankelijk is van het eindresultaat van de huidige degradatiestrijd. Het is voor een speler van zijn kaliber immers essentieel om op een representatief niveau te acteren. De verdediger verklapte dat hij hierover direct contact heeft gehad met Mislintat, waarbij de Duitse directeur aangaf dat het niet fair zou zijn als een talentvolle speler als Van der Sloot zijn krachten zou moeten meten op het niveau van de 3. Bundesliga. De verschillen in het rechterrijtje van de competitie zijn momenteel echter miniem, waardoor er nog steeds hoop is op handhaving. Met slechts vijf punten achterstand op de nummer tien, VfL Bochum, blijft het perspectief voor Fortuna Düsseldorf spannend tot de laatste speelronde. Voor Van der Sloot betekent dit hoofdstuk ook een emotioneel afscheid van de club waar hij zich als voetballer heeft ontwikkeld. Na 37 gespeelde wedstrijden, waarin hij zich met acht doelpunten en twee assists ontpopte tot een aanvallend ingestelde rechtsback, viel afgelopen vrijdag het doek in het WerkTalent Stadion tijdens de met 5-1 gewonnen wedstrijd tegen RKC. Het afscheid ging gepaard met de nodige emoties. De speler bekende dat hij tijdens de warming-up geëmotioneerd was door de steun van het publiek en de liederen vanaf de tribunes. De band met de supporters van ADO Den Haag is diep en oprecht, wat het vertrek extra zwaar maakt. Toch kijkt de oud-jeugdinternational met veel zelfvertrouwen naar de toekomst, waarbij een stap naar Duitsland een logische vervolgstap in zijn ambitieuze loopbaan lijkt te zijn. Terwijl hij zich voorbereidt op zijn nieuwe uitdaging, blijft de focus liggen op het maken van een weloverwogen keuze die zijn verdere ontwikkeling als profvoetballer in het buitenland moet waarborgen





voetbalzonenl / 🏆 16. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

