Sterke daling geboortecijfers in Flevoland, Urk uitzondering

CBS-cijfers tonen aan dat het vruchtbaarheidscijfer in 2024 in Flevoland met 19% is gedaald ten opzichte van 2014. Bijna alle gemeenten in de provincie kennen een afname, op Urk na waar het aantal kinderen per vrouw stabiel bleef. Nationaal daalt het gemiddelde aantal kinderen per vrouw van 1,71 naar 1,43 in tien jaar tijd. Factoren zoals religie, inkomen en woningmarkt spelen een rol in de verschillen tussen gemeenten.

Vrouwen in Flevoland krijgen gemiddeld minder kinderen dan het landelijke gemiddelde, met een daling van het vruchtbaarheidscijfer met 19% tussen 2014 en 2024. In bijna alle Flevoland se gemeenten is het aantal kinderen per vrouw gedaald, met uitzondering van Urk, waar het aantal kinderen per vrouw stabiel bleef op 1,75 of meer.

De gemiddelde leeftijd van vrouwen bij de geboorte van hun eerste kind stijgt nationaal al decennia lang en lag in 2024 op 30,4 jaar. In Flevoland varieert deze leeftijd per gemeente: in Noordoostpolder en Urk zijn vrouwen jonger dan 29 jaar bij het eerste kind, in Lelystad, Dronten en Zeewolde tussen de 29 en 30 jaar, en in Almere tussen 30 en 31 jaar.

In 2024 was 46% van alle levendgeborenen een eerstgeboren kind, 37% een tweede kind, 12% een derde kind en 5% een vierde of later kind. Op Urk is het percentage grote gezinnen met een derde kind of meer het hoogst (22%), terwijl dat in Zeewolde het laagst is (12 tot 17%). De verschillen tussen gemeenten worden beïnvloed door demografische en economische factoren, culturele achtergronden en woningmarktkenmerken.

Hogere religieuze stemmen voor conservatieve protestantse partijen (CU, SGP) hangen samen met een hoger vruchtbaarheidscijfer. Ook een hoger jaarinkomen en een groter aandeel nieuwbouw in de woningvoorraad correleren positief met het aantal kinderen per vrouw. De trend van dalende geboortecijfers is landelijk zichtbaar: van 1,71 kind per vrouw in 2014 naar 1,43 in 2024. In 2014 had nog 65% van de gemeenten een gemiddelde van meer dan 1,75 kind per vrouw, in 2024 was dat nog 19%.

Het landelijke gemiddelde aantal geboortes in 2024 was ruim 166.000, met een wijd uiteenlopend gemiddeld kindertal per vrouw, variërend van 2,50 op Urk tot 0,58 op Schiermonnikoog





