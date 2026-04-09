Sterk Westerkwartier aan de zijlijn na zetelwinst: VVD in coalitie

Ondanks verdubbeling van zetels, staat Sterk Westerkwartier buiten de coalitievorming. Informateur kiest voor coalitie met VZ, GroenLinks-PvdA, ChristenUnie en VVD. De VVD wordt door de informateur zelf aan tafel gezet, tot teleurstelling van Sterk. De band met de huidige coalitie zou losser zijn geworden.

Sterk Westerkwartier zag haar zetelaantal verdubbelen van drie naar zes, maar staat desondanks aan de zijlijn bij de formatie van een nieuwe coalitie. Slechts twee partijen toonden interesse in samenwerking met de huidige coalitiepartner. Informateur Marcel Thijsen concludeert dat een stabiel bestuur met de partij die de grootste groei doormaakte, niet mogelijk is.

Thijsen, inmiddels een vertrouwd gezicht in het Westerkwartier, is partijloos burgemeester in buurgemeente Tynaarlo en leidt voor de derde keer een informatieproces in het Westerkwartier, dit keer onder leiding van VZ Westerkwartier. VZ Westerkwartier kwam met acht zetels als grootste partij uit de bus, hoewel ze wel twee zetels verloor. Thijsen concludeert dat een coalitie bestaande uit VZ, GroenLinks-PvdA, ChristenUnie en VVD het meest stabiele bestuur vormt. Opvallend is dat de VVD door de informateur zelf aan tafel wordt gezet, terwijl de andere partijen dit niet noodzakelijk vonden. De informateur is echter van mening dat de VVD een essentiële rol speelt. Volgens Thijsen garandeert de inclusie van de VVD niet alleen een stabielere coalitie qua zetelaantal, met 21 van de 33 zetels, maar zullen de liberalen ook voor een nieuwe dynamiek zorgen. 'Ik heb ook gekeken naar de samenstelling van het team. Ik denk dat je met deze partijen goed kan werken. Met Jeroen (Betten, red.) in het team komt er ook meer discussie', aldus de informateur, verwijzend naar de VVD-fractievoorzitter. Voor Sterk Westerkwartier is de situatie een bittere pil. Ondanks de verdubbeling van hun zetels, toonden slechts twee partijen interesse in een samenwerking. De vier partijen die nu aan de coalitietafel plaatsnemen, zien Sterk niet als een ideale coalitiepartner. René de Vink, raadslid van Sterk, spreekt van 'een klein beetje teleurstelling' en kan niet verklaren waarom andere partijen een samenwerking met Sterk afwijzen. 'Dat vind ik heel moeilijk. Dat moet u toch echt aan de partijen vragen die dat niet willen.' De informateur heeft wel een verklaring. Diverse partijen gaven aan dat de fractie van Sterk losgezongen zou zijn van de huidige coalitie, waar Sterk deel van uitmaakt. De Vink is het daar niet volledig mee eens. Hij erkent wel dat de connectie met de coalitie enigszins verzwakte, mede door het vertrek van Sterk-wethouder Harry Stomphorst, die vanwege een ernstige ziekte afscheid moest nemen. Zijn taken werden waargenomen door de zittende wethouders. Hierdoor had Sterk geen wethouder meer in het college, maar bleef wel deel uitmaken van de coalitie. 'De connectie was wel wat losser dan op het moment dat we de wethouder nog in de coalitie hadden.' De Vink ontkent echter dat de partij zich van de coalitie heeft verwijderd. 'Wij waren wel kritisch, maar daarin waren we niet de enige binnen de coalitie.' Burgemeester Thijsen van Tynaarlo zal ook de formatie voor zijn rekening nemen. De kans lijkt klein dat Sterk alsnog aan de coalitietafel komt te zitten, maar de partij houdt de deur op een kier





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ondanks verbod toch volop vuurwerk en fakkels bij huldiging PSVTijdens de festiviteiten rondom de huldiging van PSV wordt op veel plekken in de Eindhovense binnenstad vuurwerk afgestoken. Ondanks een verbod op vuurwerk en fakkels kleurde ook het Stadhuisplein rood op het moment dat de spelers op het bordes verschenen.

Read more »

Mourinho bevestigt verblijf bij Benfica ondanks contractclausuleJosé Mourinho geeft aan bij Benfica te willen blijven, ondanks een clausule in zijn contract die hem aan het einde van het seizoen de mogelijkheid geeft om te vertrekken. De coach reageerde op speculaties in de media na een teleurstellend gelijkspel tegen Casa Pia.

Read more »

Ondanks Chinese dreiging krijgt Taiwan defensiebudget maar niet verhoogdDe oppositie vindt de plannen niet transparant genoeg en uit zorgen over de late levering van Amerikaanse wapens.

Read more »

Nog volop plastic wegwerpbekers op festivals, ondanks verbodEvenementenorganisatoren zijn sinds 2024 verplicht om herbruikbare bekers te gebruiken, maar kunnen een uitzondering aanvragen.

Read more »

DENK en VVD uiten kritiek op formatie Utrecht: 'Niet transparant'DENK en de VVD in Utrecht bekritiseren de formerende partijen vanwege een gebrek aan transparantie tijdens de coalitievorming. Beide partijen voelen zich buitengesloten en ontevreden over de gang van zaken. De oppositiepartijen reageren scherp op de beslissing om zonder hun deelname verder te gaan.

Read more »

VVD, CDA en D66 in De Ronde Venen moeten coalitie vormen volgens informateurInformateur Pieter Heiliegers adviseert VVD, CDA en D66 in De Ronde Venen om samen een college te vormen, met de optie om steun te zoeken bij andere partijen. Ronde Venen Belang lijkt buiten de boot te vallen.

Read more »