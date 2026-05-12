Stëlz past alcoholpromotie in bushokjes aan na kritiek op 'hard lemonade'

De Nederlandse drankjesproducent Stëlz heeft de promotie van zijn alcoholhoudende drankje 'hard lemonade' aangepast na kritiek op de naam en de verwarring die dit zou kunnen veroorzaken. Volgens de reclamecode voor alcoholhoudende dranken (RVA) mag reclame voor dit soort dranken geen verwarring wekken over het alcoholhoudende karakter en het percentage ervan.

De Nederlandse drankjesproducent Stëlz past de promotie in bushokjes van zijn alcoholhoudende drankje " hard lemonade " aan. Door de naam van het product kan de indruk ontstaan dat het om een soort limonade gaat.

"Nu er discussie is ontstaan, zullen wij deze uiting aanpassen, zodat voor iedereen nog duidelijker is dat het om een alcoholhoudende drank gaat", bevestigt het bedrijf na berichtgeving van RTL Nieuws. Het besluit volgt op een bericht van "gezondheidsbevorderaar" Martijn Planken op LinkedIn, met een foto van een bushokje met een reclame voor het Stëlz-drankje hard lemonade. Dat bevat net als andere Stëltz-producten 4,5 procent alcohol.

"Alcohol als de nieuwe limonade promoten is mij een brug te ver", schrijft Planken. "Ik weet het, jullie zijn populair onder jongeren, dus is deze brug snel geslagen om ouders en iedereen ervan te overtuigen vooral deze limo te kopen, maar echt mensen hou op met me! De Reclamecode Commissie zou hier natuurlijk ook niet over vallen, want ja, er staat NIX18 op en heeeeeeeeeel klein het woordje "hard.

" De post kreeg meer dan 2000 instemmende reacties. De reclamecode voor alcoholhoudende dranken (RVA) stelt dat reclame voor dit soort dranken geen verwarring mag wekken over het alcoholhoudende karakter en het percentage ervan. Dat lijkt bij dit product door het gebruik van de naam hard lemonade wel het geval. De Reclame Code Commissie laat weten dat er tot nu toe vijf klachten zijn binnengekomen. Die klachten zijn nog niet in behandeling genomen





