De eigenaar van Oceanwide Expeditions heeft aangegeven dat de afgelopen tijd een van de moeilijkste perioden geweest is in het bestaan van het bedrijf, aangezien een aannamebraken op een hondius cruise ship is uitgebroken en er uit drie personen zijn omgekomen

Stefan Sebus , een vlissingse bedrijf dat cruiseschepen kent als organisaties als Hondius en Multi Luctor, heeft de afgelopen tijd een moeilijke situatie meegemaakt. Op een hondius schip brak het hantavirus uit, waarbij drie mensen om het leven kwamen.

Diverse mensen zitten nu in het ziekenhuis of in quarantaine. Stefan Sebus, de eigenaar van Oceanwide Expeditions, heeft aangegeven dat deze gebeurtenis het bedrijf heeft geraakt, maar dat de geld was van eerdere moeilijke periodes waarin het bedrijf is kunnen doorstaan. De nieuwe CEO van het bedrijf, Rémi Bouysset, heeft aangekondigd dat deze gebeurtenis zorgvuldig zal worden geëvalueerd samen met de relevante experts en autoriteiten, en dat de lessen die eruit voortkomen serieus genomen zullen worde





Cruiseschip Hondius met hantavirus aankomt in Rotterdam, Marengo-proces verder, verdachte in Pannerden-moordzaak terechtThe Hondius cruise ship, which was affected by the hantavirus, is arriving in Rotterdam today. The Marengo trial continues, and the first suspect in the fatal shooting in Pannerden is on trial. The weather starts with rain in the north and gradually spreads to the southwest with rain. The maximum temperatures will be between 12 and 16 degrees. The 27 survivors, including four Dutch people, will be quarantined for a month. The Dutch will do this at home, while the other survivors will be accommodated in temporary housing in the Rotterdam harbor. The appeal in the Marengo case will continue in the extra secure Schiphol court. The main defendant, Ridouan Taghi, still does not have an attorney after a year. The court will discuss his defense situation with him. The first suspect in the murder case after the fatal shooting in Pannerden in February last year is on trial. The case will be heard behind closed doors because the suspect was underage during the violent night. The other two suspects will be tried on Tuesday and Wednesday.

