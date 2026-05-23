Stef Hordijk herhaalde hartstilstandscenario op vliegveld, gebruikte pocket-AED

Stef Hordijk, burgerhulpverlener uit Rosmalen, herhaalde een hartstilstandscenario op een vliegveld. Hij gebruikte zijn pocket-AED en was in staat om binnen veertig seconden de persoon te reanimeren. Hij deelt zijn ervaring en roept op om zoveel mogelijk mensen een AED in huis te hebben.

Ruim zeven jaar geleden veranderde het leven van Stef Hordijk (25) uit Rosmalen voorgoed. Op het station kreeg een vrouw een hartstilstand en omdat niemand anders ingreep, moest hij de vrouw reanimeren.

Hij deed dat met een AED, iets wat hij nooit eerder gedaan had. Hij redde de vrouw en Stef had een nieuwe missie: levens redden. Stef zag dat er meer omstanders waren en ging op zoek naar een AED om de vrouw een elektrische schok te geven waardoor het hart gaat pompen. Die vond hij met hulp van 112 redelijk snel en ook de code om het kastje met daarin de AED te openen kreeg hij snel.

Toen hij met AED weer bij de vrouw arriveerde, bleek nog niemand iets ondernomen te hebben. Stef kwam zelf in actie, en met succes. Vrij snel na de eerste schok kwam de vrouw weer bij haar positieven. Deze ervaring veranderde twee levens.

Het had niet veel gescheeld of de vrouw had het niet gered. En ook het leven van Stef werd niet meer hetzelfde. Hij besefte dat de AED het verschil had gemaakt tussen leven en dood. Hij vond daarnaast dat er teveel kostbare tijd verloren was gegaan aan de zoektocht naar een AED en het openen van het kastje.

Juist die eerste minuten maken het verschil tussen leven en dood. Stef ontwikkelde zichzelf daarom de afgelopen jaren tot burgerhulpverlener en redde zo tientallen mensenlevens. Hij ontwikkelde ook een pocketversie van een AED die zo klein is dat hij in je broekzak past. Op de kop af zeven jaar nadat hij op het station het leven van een vrouw redde, herhaalde de situatie zich op een vliegveld.

Deze keer had Stef toevallig zijn eerste pocket-AED in zijn tas zitten. Binnen veertig seconden redde ik zo zijn leven, vertelt hij trots. wil hij nu voor elkaar krijgen dat zoveel mogelijk mensen een AED in huis hebben, of op pad gaan. Je moet er wel wat voor over hebben: huren kost 20 euro in de maand. Bij een hartstilstand daalt de overlevingskans iedere seconde, zegt hij.

Je hersenen krijgen direct te weinig zuurstof. Reanimeren helpt, maar vaak heb je echt die schok van een AED nodig om het hart weer op gang te krijgen. Huurders kunnen ook zonder cursus de pocketversie gebruiken. Als je hem aanzet, vertelt hij stap voor stap wat je moet doen.

Of zo'n AED zonder kennis gebruiken niet onverantwoord is, heeft hij een duidelijk antwoord. Het ergste wat je kunt doen, is niks doen





