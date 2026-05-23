Stef Hordijk, burgerhulpverlener, herhaalt situatie op vliegveld na zeven jaar geleden

Stef Hordijk is een burgerhulpverlener uit Rosmalen. Op het vliegveld herhaalde hij een situatie waarin hij zeven jaar geleden een levens redden. Hij gebruikte zijn pocketversie van een AED en wist zijn slachtoffer in de veertig seconden te redden. Sindsdien ontwikkelt hij zich verder tot burgerhulpverlener en wil zoveel mogelijk mensen een AED in huis hebben. Ook geeft hij cursussen met de pocketversie als huurder en denkt hij graag met unsigned mensen om kennis te geven over het gebruik van zo'n AED device.

Ruim zeven jaar geleden veranderde het leven van Stef Hordijk uit Rosmalen. Voorgoed. Op het station kreeg een vrouw een hartstilstand en omdat niemand anders ingreed, moest hij de vrouw reanimeren.

Hij redde de vrouw en al deze jaren heeft hij nu een missie: meer levens redden. Stef heeft deze ervaring opgedaan door de vrouw reanimeren met een AED. In de afgelopen jaren heeft hij zichzelf ontwikkeld tot burgerhulpverlener en heeft hij tientallen mensenlevens gered. Samen met de pocketversie van een AED, die in zijn broekzak past, is hij erin geslaagd voor velen levens te redden.

Op het vliegveld herhaalde de situatie zich opnieuw voor hem. Binnen veertig seconden redde hij zo zijn leven. Hij vergezelt zijn ervaring met cursussen en is ervan overtuigd dat als je tijdig ingrijpt met een AED, de kans op overleving aanzienlijk groter is. Als huurder kan je makkelijk gebruik maken van de pocketversie van een AED.

Als je hem aansaagt, wordt stap voor stap verteld hoe je verder moet. Bovendien kan je zonder cursus gebruik maken van de pocketversie, maar Stefan is voorstander dat zo veel mogelijk mensen beschikken over een AED, of ze nu zelf in staat van bestuur zijn of niet





