Steekpartij op het Marktplein in Hoofddorp: twee gewonden, verdachte aangehouden

In de buurt van een eetgelegenheid op het Marktplein in Hoofddorp zijn twee personen gewond geraakt na een steekpartij. De politie heeft een verdachte aangehouden.

In de buurt van een eetgelegenheid op het Marktplein in Hoofddorp zijn twee personen gewond geraakt na een steekpartij. De politie heeft een verdachte aangehouden .

De steekpartij gebeurde in de buurt van een eetgelegenheid aan het plein. De melding kwam om 21.00 uur binnen bij de hulpdiensten. Voor een van de slachtoffers is een ambulance naar het Marktplein gekomen, het is volgens een woordvoerder van de politie op dit moment onduidelijk of het slachtoffer naar het ziekenhuis is vervoerd. De omgeving is door politie aangewezen als plaats delict en afgezet met politielinten.

Er ligt bloed op de grond en er zijn meerdere politieauto's aanwezig. Er wordt volgens de woordvoerder momenteel 'grondig onderzoek gedaan'. Dit houdt in dat de directe omgeving tot het onderzoek is afgerond blijft afgezet. Volgens de politie is er mogelijk een ruzie vooraf gegaan.

Mensen die iets gezien hebben of beelden hebben van het geweld, worden gevraagd hun informatie te delen met de politie





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