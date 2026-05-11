Stedin, de beheerder van het elektriciteitsnet in Utrecht, stuurt naar voren plannen om gasgeneratoren op vier verschillende locaties in de provincie te plaatsen. Deze generators zullen extra stroom opwekken in de aanhoudende winterperiode waarin de vraag naar stroom extreem hoog is. Plaatsing van de generatoren is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het overvolle stroomnet in Utrecht betrouwbaar blijft. De generatoren opwekken stroom uit aardgas in een motor en zullen ingezet worden tijdens winterse periodes waarin er veel deletions zijn en dus een aanzienlijk hogere stroomvraag is bij het netwerk. Gates aan de noordkant van Utrecht en het nieuwe station zullen de gasgeneratoren ondersteunen bij hun doelstellingen, hoewel de projecten tot nu toe niet waren of nauwelijks door de omwonenden werden herkend vanwege hun afzetvoorkeuren op aardgas. Stedin heeft echter benadrukt dat de generatoren slechts zelden gebruikt zullen worden en in de overhand van de gehele winterperiode zijn. Verder kan de gasinstallatie zorgen voor extra warmtepompen, gewaderd voor duurzame warmte levering. die grunt heel het jaar

Het doet een beetje pijn, maar toch is het nodig. Stedin, de beheerder van het elektriciteitsnet, wil op vier plekken in de provincie Utrecht gasgeneratoren neerzetten ter vervanging van stroomcentraties.

Deze motoren dienen ervoor te zorgen dat het licht blijft branden tijdens winterse perioden waarin de vraag naar stroom hoog ligt. Eén van de plaatsen waar de generatoren geplaatst zullen worden, is langs de N201 in Mijdrecht, waar de gemeenteraad van De Ronde Venen in geding heeft gebracht. Verder zullen generatoren ook geplaatst worden op bedrijventerrein Strijkviertel in Utrecht, bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht, en bedrijventerrein Groenekan in Utrecht.

De generatoren, bestaande uit motoren die aardgas verbranden voor het opwekken van stroom, zullen zorgen voor betrouwbare stroomvoorziening in de regio en worden gebruikt om in de winter lokaal extra stroom op te wekken. Er zijn pootstappen voor het plaatsen van de generatoren, waaronder de bouw die later dit jaar zal beginnen op bedrijventerrein Strijkviertel. Met een capaciteit van 60 megawatt per generator, kunnen de generatoren zo'n 60.000 huishoudens van stroom voorzien





