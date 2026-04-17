Station Coevorden klaargestoomd voor nieuwe internationale treinverbinding

Station Coevorden ondergaat een uitgebreide metamorfose om de nieuwe treinverbinding met Bad Bentheim in Duitsland te faciliteren. Er komen een nieuw perron, een lift en verbeteringen aan de bestaande infrastructuur voor een snellere en betrouwbaardere verbinding. Het station wordt negen dagen gesloten voor treinverkeer.

Station Coevorden ondergaat een ingrijpende transformatie om de nieuwe internationale treinverbinding met Bad Bentheim in Duitsland mogelijk te maken. De vernieuwingen omvatten de aanleg van een nieuw perron, speciaal bestemd voor de treinen van de Bentheimer Eisenbahn. Dit nieuwe perron, gelegen aan de Holwert-zijde nabij de karakteristieke Van Gend & Loos-loods, zal de efficiëntie van de verbinding aanzienlijk verbeteren.

Om een snellere en soepelere overstap te garanderen tussen de internationale treinen uit Duitsland en de binnenlandse verbindingen naar Emmen en Zwolle, wordt ook een moderne lift gerealiseerd bij de voetgangerstunnel aan de centrumzijde van het station. Deze lift versnelt de doorstroming van reizigers aanzienlijk, vooral wanneer Duitse en Nederlandse treinen gelijktijdig in Coevorden arriveren.

Naast de faciliteiten voor de Duitse treinverbinding, worden ook de bestaande OV-verbindingen tussen Emmen en Zwolle verbeterd. Het huidige eilandperron, dat wordt gebruikt voor deze routes, wordt verbreed. Daarnaast worden de sporen op het station aangepast en verlegd. Deze ingrepen zijn cruciaal om de treinen van Arriva sneller en efficiënter te laten binnenrijden en vertrekken. Deze optimalisatie van de infrastructuur moet leiden tot een hogere betrouwbaarheid van de dienstregeling en biedt meer flexibiliteit voor de planning. De aanpassingen aan de sporen maken het ook mogelijk voor treinen om elkaar op het station te passeren, wat de doorstroming ten goede komt.

De spoorbeveiliging wordt eveneens aangepast om zowel het Duitse als het Nederlandse treinbeveiligingssysteem feilloos te laten functioneren, een essentiële stap voor een grensoverschrijdende verbinding.

De omvang van de geplande werkzaamheden aan het station Coevorden vereist een tijdelijke sluiting van het treinverkeer. Na afronding van het grootste deel van de werkzaamheden zal het station voor een periode van negen dagen, van 14 tot en met 23 november, niet toegankelijk zijn voor treinreizigers. Tijdens deze periode rijden er geen treinen van en naar Coevorden. De bouw van het nieuwe perron start begin juni en zal plaatsvinden terwijl het treinverkeer nog operationeel is. De werkzaamheden aan de lift zijn inmiddels gestart. De vernieuwing van wissels, sporen en seinen zal de punctualiteit van treinen aanzienlijk verbeteren.

ProRail benadrukt dat deze investering niet alleen de internationale verbinding ten goede komt, maar ook de betrouwbaarheid van de binnenlandse verbindingen tussen Emmen en Zwolle versterkt. De Duitse partner, Bentheimer Eisenbahn, is verantwoordelijk voor de spoorvernieuwing op het traject tussen Neuenhaus en Coevorden, inclusief het aanleggen van extra sporen om kruisingen mogelijk te maken en het beveiligen van overwegen die door de verhoogde snelheid van 100 km/u nu onvoldoende veilig zijn. De complete spoorlijn tussen Neuenhaus en Bad Bentheim is al operationeel sinds 2019 en vervoert dagelijks meer passagiers dan verwacht. De ambitie is om alle werkzaamheden voor de nieuwe treinverbinding op 13 december af te ronden, zodat reizigers vanaf die datum weer comfortabel en efficiënt tussen Drenthe en Duitsland kunnen reizen





