Station Coevorden klaargestoomd voor internationale treinverbinding

Station Coevorden ondergaat ingrijpende renovaties om de nieuwe treinverbinding met Bad Bentheim in Duitsland mogelijk te maken. Er komt een nieuw perron, een lift en verbeteringen aan de bestaande infrastructuur voor zowel de internationale als de binnenlandse verbindingen. Dit leidt tot een tijdelijke sluiting van het station.

Station Coevorden staat aan de vooravond van een significante transformatie, met als primair doel het faciliteren van de langverwachte treinverbinding met Bad Bentheim in Duitsland. Deze vernieuwingen omvatten de aanleg van een gloednieuw perron, specifiek bestemd voor de treinen van de Bentheimer Eisenbahn , wat een essentieel onderdeel vormt om de internationale reizigersstromen soepel te laten verlopen. Daarnaast wordt een moderne lift geïnstalleerd, die de overstap vanuit de trein vanuit Duitsland naar de verbindingen richting Emmen en Zwolle aanzienlijk zal versnellen en vergemakkelijken. Deze investering onderstreept het belang van de grensoverschrijdende mobiliteit en de ambitie om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren.

Naast de specifieke aanpassingen voor de internationale lijn, profiteert ook de bestaande treinverbinding tussen Emmen en Zwolle van de geplande werkzaamheden. Het huidige perron zal worden verbreed, terwijl de sporen opnieuw worden ingericht. Dit laatste is cruciaal om de treinen van Arriva sneller en efficiënter te laten binnenrijden en vertrekken vanaf station Coevorden. De verwachting is dat deze aanpassingen leiden tot een betrouwbaardere dienstregeling en een hogere doorvoersnelheid op dit traject.

De grootschalige werkzaamheden zullen onvermijdelijk leiden tot een tijdelijke onderbreking van het treinverkeer. Na afronding van het merendeel van de geplande werkzaamheden, zal station Coevorden negen dagen lang gesloten zijn voor treinreizigers. Van 14 tot en met 23 november zullen er geen treinen van en naar Coevorden rijden, een periode die noodzakelijk is om de laatste, cruciale fasen van de renovatie te voltooien zonder operationele hinder.

Het nieuwe perron, gelegen aan de Holwert-zijde nabij de recent gerestaureerde Van Gend & Loos-loods, zal niet alleen ruimte bieden aan de treinen van de Bentheimer Eisenbahn, maar ook de implementatie van een aangepaste spoorbeveiliging mogelijk maken. Dit technische hoogstandje zorgt ervoor dat zowel het Duitse als het Nederlandse treinbeveiligingssysteem naadloos op elkaar aansluiten, wat van vitaal belang is voor een veilige en efficiënte grensoverschrijdende exploitatie. De noodzaak van een extra perron wordt ingegeven door de wens om Duitse en Nederlandse treinen tegelijkertijd in Coevorden te kunnen laten arriveren, teneinde een vlotte en efficiënte overstap te garanderen. De bouw van dit nieuwe perron begint begin juni en zal plaatsvinden terwijl het treinverkeer nog operationeel is. Ter versterking van de toegankelijkheid en verbetering van de reizigerservaring, krijgt het station een nieuwe entree aan de Holwert-zijde die direct toegang biedt tot het nieuwe perron. Bovendien zal de voetgangerstunnel onder het spoor aan de centrumzijde van Coevorden worden verrijkt met een lift, waarvan de werkzaamheden reeds zijn gestart.

De herinrichting van wissels, sporen en seinen op het station is een ander belangrijk aspect van de renovatie. Deze aanpassingen beogen de snelheid waarmee treinen kunnen aankomen en vertrekken te verhogen, wat een positieve impact zal hebben op de gehele dienstregeling. Dit geldt in het bijzonder voor de verbinding tussen Emmen en Zwolle. Volgens ProRail zal dit leiden tot meer flexibiliteit in de planning en een verhoogde betrouwbaarheid van de treindienst. Door de aanpassing van de sporen op het station grijpt ProRail deze gelegenheid ook aan om het bestaande eilandperron langs spoor 1 en 2 te verbreden. Deze werkzaamheden vormen de kern van de periode waarin het treinverkeer voor negen dagen stil zal liggen. Een andere cruciale aanpassing betreft de wissel waar de spoorlijn naar Duitsland aftakt van het Nederlandse spoor, welke eveneens vernieuwd dient te worden. Het verdere traject van spoorvernieuwing tussen Neuenhaus en Coevorden wordt voor rekening genomen door de Duitse spoorwegen, aangezien de Bentheimer Eisenbahn eigenaar is van deze spoorlijn, ook op Nederlands grondgebied.

De werkzaamheden aan de Duitse zijde zijn reeds in volle gang en omvatten de aanleg van nieuw en extra spoor, wat cruciaal is voor het kruisen van zowel personentreinen als goederentreinen. Vanwege de geplande snelheidsverhoging naar 100 kilometer per uur op deze spoorlijn, worden onbeveiligde overwegen beveiligd en krijgen overwegen met lichten en bellen ook slagbomen. De hogere snelheid vereist tevens de plaatsing van een aanzienlijk aantal nieuwe seinpalen. Op voormalige stations en haltes zijn reeds nieuwe perrons verrezen, en later dit jaar zullen er ook reizigersvoorzieningen worden aangelegd.

De ambitieuze deadline voor alle werkzaamheden is 13 december. Vanaf die datum wordt de treinverbinding tussen Drenthe en Duitsland heropend. Het deel van de spoorlijn tussen Neuenhaus en Bad Bentheim is reeds voltooid. Sinds 2019 rijden op dit traject weer reizigerstreinen, die dagelijks door gemiddeld 2.500 mensen worden gebruikt, een aantal dat de eerdere verwachtingen overtrof. Dit succes is een veelbelovend voorteken voor de vernieuwde verbinding vanuit Coevorden.





