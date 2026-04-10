Stankoverlast Zuilen-Noord mogelijk verleden tijd, maar bewoners houden slag om de arm

Theo Pouw bv. claimt de stankoverlast in Zuilen-Noord te hebben opgelost. Bewoners en de milieugroep zijn voorzichtig positief, maar wachten de zomermaanden af. Het bedrijf nam diverse maatregelen en kreeg een boete na eerdere overlast. Een overstap naar een droog proces is in de planning.

De stankoverlast in de Utrechtse wijk Zuilen-Noord lijkt voorlopig tot het verleden te behoren, althans als we Theo Pouw bv. mogen geloven. Het bedrijf, dat verantwoordelijk was voor de overlast, meldt dat de genomen maatregelen effectief zijn gebleken. Bewoners en de milieugroep Zuilen zijn echter voorzichtig optimistisch en willen eerst zien of de rotte-eierenlucht, die de afgelopen tijd het leven in de wijk flink verpestte, deze zomer daadwerkelijk achterwege blijft.

De situatie roept herinneringen op aan de periode waarin zelfs een simpele wandeling buiten de deur al ondraaglijk kon zijn en mensen met aandoeningen zoals astma last ondervonden van de penetrante geur. Theo Pouw bv. is actief in de verwerking van onder meer vervuilde grond en bouw- en sloopafval. De kern van het probleem lag in een opvangbassin waar het bedrijf verontreinigde grond reinigt. Het reinigingsproces liet een organische stof achter die, bij gebrek aan zuurstof, begon te rotten en de onaangename stank veroorzaakte. Deze lucht verspreidde zich vanaf het bedrijventerrein Lage Weide over de wijk Zuilen-Noord, die slechts een paar honderd meter verderop ligt.\Het bedrijf benadrukt dat ze bijna een jaar lang intensief bezig zijn geweest met het aanpakken van de stankoverlast. De inspanningen omvatten onder meer aanpassingen aan de waterbehandeling in het reinigingssysteem, waarmee het rotten en stinken van de organische stof werd tegengegaan. Eerder werden al anti-stankcontainers geplaatst, die met een vloeistof de geur neutraliseerden. Volgens Theo Pouw bv. zijn er de afgelopen maanden geen klachten meer binnengekomen. De maatregelen waren overigens geen vrijwillige actie. Vorig jaar legde de Regionale Uitvoeringsdienst, nu de Omgevingsdienst Utrecht, het bedrijf een last onder dwangsom op. Dit betekende dat het bedrijf een boete zou krijgen bij nieuwe stankoverlast. In december was er daadwerkelijk weer overlast, wat resulteerde in een boete van 100.000 euro. Eric Hol van de milieugroep Zuilen toont zich tevreden met de genomen maatregelen, die in lijn liggen met eerdere afspraken. Hij benadrukt dat het nu aankomt op de praktijktest. Bewoner Chara Kaimaki sluit zich daarbij aan en is blij met de inspanningen van het bedrijf. Ook zij heeft sinds december geen last meer ervaren, maar houdt een slag om de arm, vooral omdat de overlast in de zomermaanden het meest merkbaar was. De ramen staan dan open en de warmte versterkt de stank.\De toekomst van de aanpak van de stankoverlast ligt mogelijk in een radicale verandering. Theo Pouw bv. overweegt over te stappen van een nat naar een droog proces, wat duurzamer is en de stank zou moeten elimineren. Hiervoor is echter een nieuwe vergunning nodig, waarvoor de aanvraag momenteel bij de Omgevingsdienst ligt. De milieugroep Zuilen pleit voor meetapparatuur in de wijk om de overlast beter in kaart te kunnen brengen, maar de kosten zijn een drempel. Op dit moment moeten bewoners overlast melden bij de Omgevingsdienst, die een inspecteur stuurt. Vaak is de stank dan al verdwenen. De Omgevingsdienst heeft nog niet gereageerd op vragen van RTV Utrecht over de huidige situatie en de status van de vergunningsaanvraag





Stankoverlast Zuilen-Noord Theo Pouw Bv. Milieu Geur

