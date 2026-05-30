Stan Bons loopt Nijmeegse Vierdaagse voor dochter met vlinderziekte

Stan Bons uit De Horst neemt dit jaar deel aan de Nijmeegse Vierdaagse om geld in te zamelen voor de Stichting Vlinderkind, naar aanleiding van de vlinderziekte van zijn dochter Yade. Hij en zijn team zetten zich in voor toegang tot een dure zalf die het leven van patiënten kan verbeteren.

Stan Bons uit De Horst heeft zich voorgenomen om dit jaar deel te nemen aan de Nijmeegse Vierdaagse , nadat hij vorig jaar tijdens een uitzending van Radio Gelderland had aangekondigd dat hij dat zou doen.

Hij is nu volop in training en loopt samen met zijn vrouw Wendy en een groep andere lopers en vrijwilligers ter ondersteuning van de Stichting Vlinderkind. Deze stichting is al jarenlang het goede doel dat het meeste geld inzamelt tijdens de Vierdaagse. Stan's eigen dochter Yade lijdt aan een zeldzame huidziekte die vaak "vlinderkind" wordt genoemd, wat een persoonlijke drijfveer voor zijn inzet is.

Yade vertelt over haar ervaringen: bij haar ontbreekt de lijm tussen de huidlagen, waardoor haar huid erg dun is en gemakkelijk beschadigd raakt bij kleine valpartijen. Dit leidt tot veel schaafwonden en blaren, waardoor ze dagelijks verband aan moet leggen. De stichting strijdt voor toegang tot een dure, in Amerika ontwikkelde zalf genaamd Vyjuvek, die veel verlichting kan brengen aan patiënten. De kosten zijn echter extreem hoog: ongeveer een half miljoen euro per patiënt per jaar.

De stichting is daarom bezig met een langdurig proces om de zalf in het basispakket van de荷兰se gezondheidszorg te krijgen. Stan benadrukt dat de blaren die hij tijdens het lopen zal oplopen niet vergelijkbaar zijn met de dagelijkse pijn van vlinderkinderen, en dat deze gedachte hem motiveert om de Vierdaagse af te leggen. Ook Yade is trots op haar vader en zal hem aanmoedigen en snoepjes geven.

Ze hoopt dat zijn inspanning zal leiden tot meer geld voor het medicijn, mogelijk meer dan vorig jaar. Het verhaal benadrukt de combinatie van persoonlijke betrokkenheid, gemeenschapsinspanning en de voortdurende strijd voor een zeldzame ziekte waarvoor nog geen genezing is gevonden





Nijmeegse Vierdaagse Vlinderkind Zeldzame Ziekte Vyjuvek Fundraising

