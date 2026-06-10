Stam kiest voor Van Dijk en Van de Ven als ideaal centraal duo Oranje

Jaap Stam deelt zijn ideale Oranje-defensie voor het WK: Virgil van Dijk en Micky van de Ven centraal, met Denzel Dumfries en Nathan Aké op de back-posities.

Jaap Stam , oud-international en voormalig topverdediger, heeft zijn ideale Oranje -defensie voor het komende WK voetbal onthuld. In een gesprek met onze redactie geeft Stam aan dat het centrale verdedigingsduo bij uitstek moet bestaan uit aanvoerder Virgil van Dijk en de opkomende talent Micky van de Ven.

Volgens Stam passen de speelstijlen van deze twee uitstekend bij elkaar, vooral in een elftal dat veel balbezit heeft en van achteruit wil opbouwen. Beide verdedigers zijn uitermate comfortabel aan de bal, kunnen makkelijk indribbelen en beschikken over een goede inspeelpass. Van Dijk, die bij Liverpool doorgaans aan de linkerkant van de centrale verdediging staat, zou volgens Stam op de rechterpositie moeten spelen om zo Van de Ven aan zijn linkerzijde te laten opereren.

De blessure van Jurriën Timber, die normaal gesproken een serieuze kandidaat is voor een plek in de basis, speelt geen rol in Stams keuze. Hij ziet dit duo als de beste optie, ongeacht de beschikbaarheid van andere spelers. Op de back-posities heeft Stam ook duidelijke voorkeuren. Voor de rechtsbackpositie houdt hij vast aan Denzel Dumfries, die met zijn snelheid en doelgerichtheid een aanvallende impuls geeft.

Linksachter geeft Stam de voorkeur aan Nathan Aké, ondanks dat hij bij Manchester City mogelijk wat minder aan spelen toekomt. Aké heeft echter ervaring op die positie, kan goed meevoetballen en is positioneel sterk, aldus Stam. Deze verdediging moet Oranje de stabiliteit en creativiteit bieden die nodig is om ver te komen op het WK. Stam benadrukt dat de keuze voor Van Dijk en Van de Ven ook tactische voordelen met zich meebrengt.

Met twee centrale verdedigers die beiden aan de bal gevaarlijk kunnen zijn, kan Nederland hoger druk zetten en sneller omschakelen naar aanval. De combinatie van ervaring en jeugdig elan moet zorgen voor een solide basis. Of bondscoach Ronald Koeman het eens is met deze visie, zal moeten blijken als de WK-selectie wordt bekendgemaakt. Voor nu zijn voetbalfans in ieder geval verwend met deze duidelijke stellingname van een van de beste verdedigers die Oranje ooit heeft gehad





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