Staatsbosbeheer verkoopt meer dan 37 hectare natuur in Drenthe. Het gebied, met bos, water en grasland, moet worden beheerd volgens strikte voorwaarden. De opbrengst wordt gebruikt voor het Natuurnetwerk Nederland.

Staatsbosbeheer verkoopt een aanzienlijk natuurgebied van meer dan 37 hectare in de buurt van Nieuw-Weerdinge , Drenthe . Ditgebied bestaat uit negen aaneengesloten percelen en kenmerkt zich door een gevarieerd landschap van grasland, water en bos.

Door het gebied loopt een openbare wandelroute met twee bruggetjes. Ondanks de landelijke beleidsregels die de verkoop bemoeilijken, verwacht het agentschap dat organisaties of particuliere natuurbeheerders geïnteresseerd zijn in deze 'natuurenclave', die volledig is omringd door landbouwgrond. De verkoopvoorwaarden zijn streng: de nieuwe eigenaar moet de natuurwaarden behouden en versterken, een duurzaam beheerplan indienen en voldoen aan kwaliteitseisen.

Staatsbosbeheer stelt dat het geld dat uit de verkoop vrijkomt, zal worden gebruikt voor de aankoop van andere natuurgronden om zo het Natuurnetwerk Nederland (NNN) te verbeteren. Dit netwerk is bedoeld om wildlife de migratie tussen gebieden mogelijk te maken. Het agentschap benadrukt dat het geen speculatieve groundhandel drijft; de verkoop is puur een middel om de natuurbeheerdoelen te bereiken.

De wandelpaden zullen naar alle waarschijnlijkheid voor het publiek toegankelijk blijven, onder voorwaarde dat de nieuwe eigenaar subsidie van de provincie aanvraagt, wat openstelling vereist. Interessanten moeten hun interesse uiten voor uiterlijk vrijdag 10 juli. Het is opmerkelijk dat de ingangsschilden van het gebied zijn 'bewerkt' door vogels, een teken van de levendige wildlife.

Staatsbosbeheer verklaart dat alle natuur waardevol is, maar dat middelen beperkt zijn; daarom moet elk beslissing leiden tot de grootste positieve impact op de natuur in Drenthe. Door het isoleren gebied te verkopen, kan het agentschap middelen lenen voor strategische aankopen elders. Dit reflecteert een pragmatische aanpak wherein de eigenaar van de natuursecondary belang is, zolang het beheer goed verloopt





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Verkoop Natuurgebied Staatsbosbeheer Nieuw-Weerdinge Drenthe

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