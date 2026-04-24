Staakt-het-vuren Israël-Libanon verlengd, spanningen met Iran nemen toe

President Trump kondigt verlenging van staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon aan, terwijl interne documenten van het Pentagon wijzen op mogelijke sancties tegen NAVO-leden die de Amerikaanse lijn tegen Iran niet steunen. De situatie in de Perzische Golf blijft gespannen.

In een reeks van ontwikkelingen die de regionale spanningen verder doen oplaaien, heeft president Trump aangekondigd dat het staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon met drie weken wordt verlengd.

Deze aankondiging, gedaan via sociale media, is nog niet officieel bevestigd door beide partijen, maar volgt op een historische ontmoeting tussen de ambassadeurs van Israël en Libanon in het Witte Huis, in aanwezigheid van president Trump, vicepresident Pence en minister van Buitenlandse Zaken Rubio. De Israëlische ambassadeur, Yechiel Leiter, uitte zijn hoop op een spoedige vrede, terwijl zijn Libanese tegenhanger, Nada Hamadeh Moawad, Trump bedankte voor zijn leiderschap en de mogelijkheid om Libanon te 'herstellen'.

Ondertussen zijn er interne documenten van het Pentagon gelekt die wijzen op mogelijke sancties tegen NAVO-leden die onvoldoende steun bieden aan de Amerikaanse militaire acties tegen Iran. De e-mail, gemeld door Reuters, suggereert maatregelen zoals de schorsing van Spanje binnen de NAVO, heroverweging van de Britse claim op de Falklandeilanden en het ontzeggen van hoge posten aan landen die als 'moeilijk' worden beschouwd.

Deze ontwikkelingen komen te midden van toenemende spanningen in de Perzische Golf, waar de Iraanse luchtafweer is geactiveerd na de waarneming van drones, en de Amerikaanse marine, met schepen als de USS George H.W. Bush en de USS Abraham Lincoln, een sterke aanwezigheid handhaaft. Trump heeft zelfs orders gegeven om Iraanse boten die mijnen leggen in de Straat van Hormuz aan te vallen, een escalatie die de situatie verder compliceert. Ondanks het staakt-het-vuren zijn er nog steeds incidenten gemeld.

Israël meldt het doden van drie Hezbollah-strijders in Zuid-Libanon, waarna Hezbollah raketten lanceerde als reactie op vermeende Israëlische schendingen van het bestand. De Israëlische bezetting van een deel van Zuid-Libanon, een gebied dat Israël beschouwt als een 'bufferzone', blijft een belangrijk twistpunt, waarbij Libanezen de toegang tot dit gebied wordt ontzegd. Juridische experts beschouwen deze bezetting als een mogelijke verboden annexatie.

De situatie wordt verder bemoeilijkt door de aanhoudende spanningen rond de Straat van Hormuz, waar de VS een Iraans schip heeft onderschept dat vermoedelijk olie uit Iran vervoerde. De zoon van de Iraanse sjah heeft in Berlijn om steun van Europese leiders gevraagd. Recentelijk claimt het Israëlische leger ook twee gewapende personen te hebben gedood in Ainata, Zuid-Libanon





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hongarije staakt verzet tegen miljardenlening EU aan OekraïneScheidend premier Orbán had de lening geblokkeerd vanwege het stilleggen van de oliedoorvoer naar zijn land via de beschadigde Droezjba-pijpleiding in Oekraïne.

VS Ziet Geen Schending Staakt-het-Vuren Na Inbeslagnames Schepen in Straat van HormuzDe Verenigde Staten beschouwen de inbeslagnames van twee vrachtschepen en de aanval op een derde schip door Iran in de Straat van Hormuz niet als een schending van het staakt-het-vuren, omdat het geen Amerikaanse of Israëlische schepen betroffen. Witte Huis-woordvoerder Karoline Leavitt bagatelliseert de aanvallen en ontkent een deadline voor een nieuw voorstel van Iran.

Israël houdt 'gele lijn' in Libanon bezet, schendt internationaal rechtIsraël heeft het voor Libanezen verboden om nog in dit deel van het land te komen. Wie dat toch probeert kan door het Israëlische leger worden beschoten.

