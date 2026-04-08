Staakt-het-vuren in Midden-Oosten: Fragiel bestand na 40 dagen oorlog tussen VS en Iran

Na een oorlog van 40 dagen met Iran is een staakt-het-vuren overeengekomen, maar de situatie blijft uiterst fragiel. Experts en analisten bekritiseren Trumps claim van een overwinning en waarschuwen voor een verslechterde positie van de VS in de regio.

Na 40 dagen van oorlog met Iran , is een twee weken durend staakt-het-vuren overeengekomen, vlak voor het verstrijken van het ultimatum van de Amerikaanse president. President Trump jubelde op sociale media over een 'grote dag voor wereldvrede'. Ondanks de zware militaire klappen die de Verenigde Staten uitdeelden aan het Iraanse leger, stellen experts dat de claim van Trump op een overwinning prematuur en nauwelijks te verdedigen is.

Volgens Trump zijn bijna alle geschilpunten met Iran opgelost, en fungeert het tijdelijke akkoord als een bruikbare basis voor een definitieve overeenkomst. Echter, op de eerste dag van het bestand werden meldingen gemaakt van Israëlische en Iraanse aanvallen in het Midden-Oosten. Tevens meldde de Iraanse staatsmedia dat de Straat van Hormuz opnieuw is gesloten als gevolg van Israëlische aanvallen op Libanon.\Karim El Taki, universitair docent politiek in het Midden-Oosten aan de Rijksuniversiteit Groningen, benadrukt dat het staakt-het-vuren dient als uitgangspunt voor onderhandelingen, gebaseerd op eerdere Iraanse voorstellen. Deze voorstellen suggereren dat Iran de feitelijke controle over de Straat van Hormuz zou krijgen en doorvoerrechten zou innen van schepen, een situatie die voorafgaand aan de oorlog anders was. El Taki stelt dat Iran de oorlog strategisch heeft gespeeld, de kosten voor Amerika, Israël en andere landen in de regio aanzienlijk heeft verhoogd. Door honderden drones en ballistische raketten op de Golfstaten af te vuren en de Straat van Hormuz effectief te blokkeren, is een aanzienlijke oliecrisis veroorzaakt, resulterend in hogere energieprijzen, inflatie en het risico op een wereldwijde recessie. Een reconstructie van The New York Times onthult dat Trump overtuigd raakte van de oorlog na een ontmoeting met Netanyahu en andere hooggeplaatste Israëlische functionarissen in februari. Tijdens deze bijeenkomst werd een scenario geschetst waarin de Iraanse leiders snel uitgeschakeld zouden worden, de militaire macht van Iran zou worden verzwakt, een volksopstand zou worden ontketend en het regime uiteindelijk ten val zou worden gebracht. Trump zou de waarschuwingen van zijn vicepresident en inlichtingendiensten hebben genegeerd, en zich hebben verlaten op zijn 'instinct'.\El Taki constateert dat de oorlog voor de VS anders is uitgepakt dan geanticipeerd. Het Iraanse regime heeft volgens hem zijn belangrijkste doel bereikt: overleven. Iran heeft niet geprobeerd te winnen, maar de kosten voor de tegenstander gemaximaliseerd door effectieve vergeldingsaanvallen, en zo een dreigingsevenwicht gecreëerd. Ondanks de schade, heeft Iran de uitkomst van het conflict mede bepaald. El Taki benadrukt de kwetsbaarheid van het bestand. Er waren al aanvallen op olie-infrastructuur in Iran en vergeldingsacties in verschillende landen in de Golfregio. Volgens Trump valt Libanon buiten het akkoord. Israël voerde daar zelfs de grootste aanvallen uit sinds het begin van de oorlog. Carolien Roelants, Midden-Oostenkenner, vindt het te vroeg om definitieve conclusies te trekken. Het resultaat van het staakt-het-vuren en de basis voor de onderhandelingen bepalen de uitkomst. Deze onderhandelingen zouden komend weekend in Pakistan plaatsvinden. De controle van Iran over de Straat van Hormuz zou een strategische nederlaag zijn voor de Verenigde Staten. Roelants verwacht niet dat Iran snel zal instemmen met de volledige terugtrekking van Amerikaanse troepen uit het Midden-Oosten. Ze is pessimistisch omdat de doelen van Netanyahu, het permanent uitschakelen van Iran, niet zijn bereikt. Trump lijkt vooral een situatie van niet-oorlog te prefereren.\Amerika-deskundige Diederik Brink constateert dat Trump politieke schade heeft opgelopen door de oorlog, mede door de naderende tussentijdse verkiezingen in de VS in november. Niet alleen Democraten veroordelen de aanval, maar ook een deel van zijn eigen achterban. Trump heeft nooit draagvlak gecreëerd, noch onder zijn eigen bevolking, noch in het Congres. De vraag 'waarom' achter deze oorlog is nooit adequaat beantwoord. Veel aanhangers vragen zich af wat er nog 'America First' aan is, terwijl Trump juist campagne voerde om geen nieuwe conflicten in het Midden-Oosten te starten, en de olieprijzen in de VS zijn gestegen, wat voor veel Amerikanen een gevoelig punt is. Brink concludeert dat de positie van de VS is verslechterd. Iran is nu een regime dat meer vertrouwen heeft in zijn eigen capaciteiten en mogelijk in nucleaire ambities. De Straat van Hormuz was voorheen open, nu staat die onder Iraanse invloed. De Amerikaanse wapenvoorraad is deels uitgeput, en de kosten lopen in de honderden miljarden dollars. De oorlog heeft de VS en Trump weinig opgeleverd, met dertien gesneuvelde Amerikaanse militairen. Trumps tactiek van bluffen en dreigen, succesvol in vastgoed, blijkt op het wereldtoneel volatiel. De claim van succes in deze oorlog is niet te staven





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran Verenigde Staten Midden-Oosten Oorlog Staakt-Het-Vuren

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jetten veroordeelt Trumps retoriek en benadrukt internationaal recht in Midden-OostenPremier Jetten reageert bezorgd op de 'verharde retoriek' van Trump en diens dreigementen over Iran. Hij benadrukt het belang van het internationaal recht en de noodzaak van een diplomatieke oplossing in het Midden-Oosten. Een gepland bezoek aan de VS staat vooralsnog op de agenda.

Read more »

Israël akkoord met staakt-het-vuren te midden van oplopende spanningenDe spanningen in het Midden-Oosten bereiken een kritiek punt. Israël sluit zich aan bij het staakt-het-vuren, maar de dreigementen tussen de VS en Iran blijven aanhouden, met mogelijke gevolgen voor de hele regio. De humanitaire crisis in Libanon verdiept zich.

Read more »

VS en Iran bereiken staakt-het-vuren van twee weken: Straat van Hormuz opentDe Verenigde Staten en Iran zijn overeengekomen een staakt-het-vuren van twee weken te houden. Dit bestand omvat een stopzetting van aanvallen en de opening van de Straat van Hormuz. De overeenkomst volgt op weken van escalatie in het Midden-Oosten en biedt een potentiële basis voor verdere onderhandelingen.

Read more »

Onenigheid over staakt-het-vuren in Midden-Oosten: geldt het ook voor Libanon?De berichten over het tijdelijke bestand in het Midden-Oosten zijn tegenstrijdig. Terwijl de Pakistaanse premier beweert dat het staakt-het-vuren overal geldt, ontkent de Israëlische premier Netanyahu dit voor Libanon. De voortzetting van Israëlische aanvallen in Libanon vormt een potentieel struikelblok voor het bestand.

Read more »

Veel nog onduidelijk over staakt-het-vuren Midden-Oosten, dit weten we nuVeel over het staakt-het-vuren is nog onbekend. Zo is het puntenplan waarmee de VS heeft ingestemd als uitgangspunt van onderhandelingen niet vrijgegeven.

Read more »

Blijvende onzekerheid over brandstofprijs ondanks 'bestand' in het Midden-OostenDoor het staakt-het-vuren in het Midden-Oosten leken de brandstofprijzen weer iets te zullen dalen. Maar een nieuwe afsluiting van de straat van Hormuz gooit mogelijk roet in het eten.

Read more »