Staakt-het-vuren in Libanon na anderhalve maand oorlog; Trump kondigt tien dagen wapenstilstand aan

Na een periode van anderhalve maand strijd is een staakt-het-vuren tussen Libanon en Israël van kracht. President Trump kondigde een gevechtspauze van tien dagen aan, die door beide landen is bevestigd. De weg naar vrede is echter bezaaid met uitdagingen, waaronder de ontwapening van Hezbollah en de omvangrijke verwoesting in Zuid-Libanon.

Na anderhalve maand van hevige strijd is er een staakt-het-vuren van kracht geworden tussen Libanon en Israël , na een aankondiging van president Trump . De gevechtspauze is voorlopig voor tien dagen vastgesteld en werd door de Amerikaanse president als eerste bekendgemaakt, waarna zowel Libanon als Israël de berichten bevestigden. De leiders van beide landen zien het bestand als een noodzakelijke stap om tot vrede te komen.

De Libanese premier Salam heeft het staakt-het-vuren verwelkomd en benadrukt dat dit een cruciale eis was van Libanon tijdens recente onderhandelingen. Hij spreekt de hoop uit dat de honderdduizenden Libanezen die hun huizen moesten ontvluchten, voornamelijk in het zuiden van het land, spoedig kunnen terugkeren. Echter, de omvang van de verwoesting is immens, en grote delen van Zuid-Libanon blijven ontoegankelijk door de aanwezigheid van Israëlische troepen, wat de terugkeer voor velen bemoeilijkt. Israël stelt echter dat de ontwapening van Hezbollah een voorwaarde is voor een duurzaam bestand, een eis waar Hezbollah zich niet aan conformeert. Deze situatie compliceert de vooruitzichten op stabiliteit verder, vooral gezien de interne politieke spanningen in het fragiele Libanon. Ondanks de opluchting die het staakt-het-vuren met zich meebrengt, overheersen de zorgen over de toekomst. Premier Netanyahu gaf aan akkoord te zijn gegaan met het tijdelijke bestand om vredesonderhandelingen te faciliteren en sprak van een kans op een historische overeenkomst. Desondanks blijft Israël vasthouden aan de ontwapening van Hezbollah en trekt het zich niet terug uit de door hen bezette gebieden in Zuid-Libanon. Ook Hezbollah erkent het staakt-het-vuren, mits Israël zich aan de voorwaarden houdt, en behoudt het recht zich te verzetten tegen Israëlische troepen op Libanees grondgebied. Ondertussen heeft president Trump de leiders van Libanon en Israël uitgenodigd voor gesprekken in het Witte Huis, bedoeld als de eerste significante ontmoeting sinds 1983. De aankondiging van het staakt-het-vuren door president Trump viel samen met de bijeenkomst van het Israëlische veiligheidskabinet, wat leidde tot kritiek van oppositieleiders die het bestand als een opgelegde maatregel zagen. Er wordt gesuggereerd dat de aanvallen op Zuid-Libanon de besprekingen tussen Amerika en Iran, die eerder in Islamabad mislukten, bemoeilijkten. Iran zou zich ook benadeeld hebben gevoeld doordat Libanon niet betrokken was bij een eerder staakt-het-vuren. De druk van Trump op Netanyahu, die vorige week begon en deze week voortduurde, zou de aanleiding zijn geweest voor dit nieuwe bestand en mogelijk een hervatting van de Iraans-Amerikaanse onderhandelingen. De oorlog, die begon met Israëlische en Amerikaanse acties tegen Iran, escaleerde toen Hezbollah als bondgenoot van Iran Israëlische doelen aanviel. De daaropvolgende Israëlische aanvallen op Libanon, inclusief zware bombardementen op Beiroet, hebben volgens Libanese autoriteiten geleid tot bijna 2200 doden en aanzienlijke verwoesting van infrastructuur en woongebieden in Zuid-Libanon





Staakt-Het-Vuren Libanon Israël Hezbollah Trump

Staakt-het-vuren in Libanon onder druk: Hoop op rust voor regionale onderhandelingenLibanon hoopt op een staakt-het-vuren van een week onder druk van de Verenigde Staten, die een wapenstilstand nodig hebben voor gesprekken met Iran. Hoewel de Libanese regering en Hezbollah baat hebben bij een adempauze vanwege de immense verwoesting en uitgeputte bevolking, blijven grote obstakels zoals de ontwapening van Hezbollah en de Israëlische bezetting van Zuid-Libanon onopgelost. Interne politieke spanningen in Libanon vergroten de fragiliteit van een mogelijke vrede.

Verhoogde hoop op staakt-het-vuren in Libanon na diplomatieke gesprekkenEr is beweging in de onderhandelingen voor een staakt-het-vuren in Libanon, met een Israëlisch veiligheidskabinet dat de mogelijkheid bespreekt en Hezbollah die een spoedig bestand voorspelt. Eerdere gesprekken tussen Libanese en Israëlische diplomaten in Washington lijken concrete stappen richting een pauze in de gevechten te hebben geleid, hoewel de ontwapeningskwestie blijft knellen. Ondertussen gaan de militaire acties over en weer door.

'Leiders Israël en Libanon praten vandaag met elkaar' • VS dreigt kopers Iraanse olie met sanctiesLees hier het laatste nieuws over de oorlog in Iran en de aanvallen over en weer in het Midden-Oosten.

Trump kondigt topoverleg aan tussen Israël en LibanonEen Israëlische minister bevestigt dat er een gesprek komt, maar een functionaris uit Libanon weet nog van niks.

Libanon ontkent telefoongesprek tussen president Aoun en Netanyahu, ondanks berichtgeving VSDe presidentiële woordvoerder van Libanon heeft tegenover CNN ontkend dat president Aoun een telefoongesprek heeft gehad met de Israëlische premier Netanyahu, na eerdere suggesties van president Trump over een mogelijke ontmoeting. Libanon dringt aan op een staakt-het-vuren en exclusieve onderhandelingen door officiële autoriteiten, los van Hezbollah. Israël, dat eerder een staakt-het-vuren uitsloot, besprak de kwestie na vermeende druk van de Verenigde Staten.

Staakt-het-vuren tussen Libanon en Israël van krachtNa anderhalve maand oorlog gaat een staakt-het-vuren tussen Libanon en Israël in, aangekondigd door president Trump en bevestigd door beide landen. Libanon verwelkomt de gevechtspauze, maar de ontwapening van Hezbollah blijft een struikelblok en honderdduizenden Libanezen kunnen niet terugkeren naar hun verwoeste dorpen.

