Spurs in Degeneratiegevaar na Pijnlijk Gelijkspel Tegen Brighton

Tottenham Hotspur blijft onderaan bungelen in de Premier League na een 2-2 gelijkspel tegen Brighton & Hove Albion. Een late gelijkmaker gooit roet in het eten voor de Londense club, die nog steeds zonder nederlaag uit de hoogste divisie is geweest.

Tottenham Hotspur bevindt zich in een penibele degradatiestrijd na een teleurstellende 2-2 gelijkspel tegen Brighton & Hove Albion . De Noord-Londense club, die nog nooit uit de Premier League degradeerde, zag een voorsprong in de slotfase verspild worden. Xavi Simons leek met een schitterende uithaal in de 77e minuut de drie punten veilig te stellen, maar de ploeg bleef achter de feiten aanlopen.

De spanning was voelbaar in het uitverkochte Tottenham Hotspur Stadium. De thuisploeg, momenteel op de achttiende plaats staande, bevindt zich onder de degradatiestreep. De recente vorm is alarmerend; in de laatste zes competitiewedstrijden pakte Tottenham slechts één punt, terwijl Brighton in dezelfde periode de meeste punten van alle clubs verzamelde. De druk op trainer Roberto De Zerbi, die eind mei het roer overnam, is immens. Zijn start bij de Spurs begon met een nederlaag tegen Sunderland, en nu moest hij het opnemen tegen zijn oude club.

Het duel kende een prominent Nederlands tintje. Naast sterspeler Xavi Simons, die de aanval van Spurs vormde, stond ook aanvoerder Micky van de Ven in de basis. Bij Brighton & Hove Albion stonden Bart Verbruggen, Jan Paul van Hecke en Mats Wieffer aan de aftrap. De wedstrijd begon met een miraculeuze redding van Van de Ven, die een doelpunt van Brighton voorkwam door de bal op de paal te werken. Een stevig duel tussen Wieffer en Simons resulteerde in een gele kaart voor de Brighton-speler. Kort voor rust opende Pedro Porro de score voor Tottenham na een knappe voorzet van Simons. Verbruggen greep hierbij niet optimaal in. Vlak voor rust zette Kaoru Mitoma de gelijkmaker op het scorebord, waarbij de bal met snelheid tegen de touwen vloog.

Na rust, toen invaller Lucas Bergvall de bal van Van Hecke afpakte, kreeg Simons de kans om opnieuw uit te blinken. Met een slimme actie om zijn verdedigers heen en een schot langs de paal zette hij de Spurs opnieuw op voorsprong, ondanks hevige kramp. De vreugde was echter van korte duur. In de absolute slotfase maakte Van Hecke zijn eerdere fout goed door de bal te veroveren en de assist te geven op Georginio Rutter, die de gelijkmaker scoorde. De uitslag van 2-2 betekent dat Tottenham nog steeds in acuut degradatienood verkeert. Komende zondag staat een potentieel beslissend duel in de titelstrijd op het programma, waarbij koploper Arsenal het opneemt tegen Manchester City. Dit duel, dat om 17.30 uur in het Etihad Stadium wordt afgetrapt, zal ongetwijfeld de aandacht trekken van het voetbalminnend publiek





